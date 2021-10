Quảng Ninh: Từ 1/11 thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh

Từ 1/11 Quảng Ninh đón khách du lịch ngoại tỉnh

Tính đến nay, Quảng Ninh vẫn giữ "vùng xanh" an toàn, cùng với đó là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.

Đây chính là điều kiện tiên quyết để Quảng Ninh khởi động mạnh mẽ trở lại hoạt động du lịch, cùng với sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.



Doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch Hạ Long đang trong những ngày hoạt động kiểu "cầm hơi". Ảnh: Nguyễn Quý.

Đón nhận tin vui Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh, tập trung vào khách đi theo đoàn, theo tour khép kín từ ngày 1/11, khách sạn Sài Gòn – Hạ Long đã nhanh chóng chuẩn bị để bước vào guồng quay mới.

Được biết, ngay cả ở vào những lúc khó khăn nhất, khách sạn này vẫn duy trì hoạt động. Bộ máy nhân sự của khách sạn hiện còn khoảng 100 lao động, đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, được tiếp tục đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong giai đoạn nghỉ dịch.

Đồng thời, khách sạn này cũng rà soát lại các quy trình chuẩn trong việc đón tiếp khách, đảm bảo các quy trình phòng dịch hiện hành, sẵn sàng đón khách khi du lịch mở cửa.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Tổng Giám đốc Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long, cho biết: "Chúng tôi mong muốn du lịch được hoạt động trở lại, để người lao động có việc làm, doanh nghiệp cũng bớt khó khăn. Khi mở cửa trở lại, chắc chắn chúng ta cũng xác định sẽ phải thích ứng với tình hình có dịch. Như vậy, trong công tác chuẩn bị, chúng tôi cũng đã sẵn sàng với tâm thế đối phó với mọi tình huống xấu".

Một con tàu được sử dụng làm nơi tổ chức sự kiện trên vịnh Hạ Long - một dịch vụ mới mở trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Quý.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và tàu du lịch nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Quảng Ninh do dịch Covid-19. Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, hoặc dừng hoạt động. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng chùn bước.

Nhiều đơn vị du lịch đã sẵn sàng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án kiểm soát an toàn phòng dịch, khôi phục hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

Điển hình như Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đơn vị đã đầu tư 10 tỷ đồng để cải tạo đồng bộ cơ sở vật chất, đầu tư hệ thống 5G để đảm bảo phục vụ tốt hơn cho du khách. Đồng thời, các quy trình tiếp đón, đưa khách tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử có không gian rộng rãi, thoáng mát, phong cảnh yên bình và việc phòng, chống dịch luôn được siết chặt đã giúp du khách yên tâm trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ. Ảnh: Nguyễn Qúy

Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục hồi hoạt động du lịch, dịch vụ tại TP Hạ Long, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho rằng: Để hoạt động du lịch được phục hồi, một trong những yếu tố tiên quyết nhất chính là phải đảm bảo được môi trường du lịch an toàn.

Quảng Ninh đang là địa bàn an toàn và tỉnh cũng sớm hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho 100% người dân có chỉ định tiêm và thực hiện tiêm mũi 2 trong tháng 10 sẽ là những điều kiện rất quan trọng để ngành Du lịch Quảng Ninh khôi phục thị trường nội địa.

Để thực hiện kế hoạch này, Quảng Ninh căn cứ vào tình hình thực tiễn để từng bước đón khách du lịch ngoại tỉnh, tập trung ở các địa phương đã an toàn với dịch bệnh.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Trước mắt, kết nối du lịch Quảng Ninh - Hải Phòng, tận dụng cơ hội an toàn dịch bệnh giữa hai bên, đặc biệt là tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà và Lan Hạ - Cát Bà - Hạ Long.

Xây dựng sớm các mô hình du lịch lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ khép kín, được kiểm soát chặt chẽ ở mọi khâu, đảm bảo an toàn cho chính du khách và không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng.

Một góc vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Mắt Rồng. Ảnh: Nguyễn Quý.

Trong đó, yêu cầu rõ điều kiện của du khách ngoại tỉnh phải có xét nghiệm RT-PCR trong 48 giờ, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và sau khi hoàn thành tour sẽ được test nhanh.

Người vận chuyển hàng hóa cung cấp dịch vụ vào cũng phải tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19, xét nghiệm âm tính; đối với nhân viên trong ngành Du lịch, thực hiện theo mô hình 3 tại chỗ, có xét nghiệm tầm soát hàng ngày.

Chủ động chuyển hướng chiến lược theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ từ "zero Covid" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", du lịch Quảng Ninh đang dần phục hồi với lộ trình cụ thể, từng bước chắc chắn, giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội tỉnh, khách du lịch ngoài tỉnh đến Quảng Ninh trong quý IV/2021.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác với kích cầu xúc tiến du lịch...

Ngắm mặt trời "rơi" trên vịnh Hạ Long từ đảo Soi Sim. Ảnh: Nguyễn Quý.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Quảng Ninh, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đưa thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn vào khai thác, phục vụ trong dịp này.

Để đảm an toàn, tỉnh sẽ ban hành "Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch", trên cơ sở đó, khẩn trương thiết lập mô hình du lịch an toàn, hạn chế tối đa rủi ro về dịch bệnh cho người dân và du khách.