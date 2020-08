Quảng Trị: 7 thanh niên hát karaoke, hút ma túy giữa dịch Covid-19

Ngày 14/8, thượng tá Nguyễn Viết Ánh - Trưởng Công an TP.Đông Hà cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc phát hiện 7 thanh niên dương tính ma tuý vừa được phát hiện.

Thanh niên dương tính ma tuý bị phát hiện. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.

Trước đó, lúc 0h45 cùng ngày, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP.Đông Hà đã phát hiện một nhóm nam nữ đang tụ tập ở ngoài đường, trước số nhà 45 Kim Đồng (thuộc khu phố 4, phường 2, TP.Đông Hà).

Qua kiểm tra hành chính, một số đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thuê ôtô đến một cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố để hát karaoke và sử dụng ma túy.

Qua test nhanh ma túy, xác định có 7/8 trường hợp dương tính với các chất ma túy, gồm 2 nữ và 5 nam.

Nhóm thanh niên khai, đã thuê quán karaoke hát và sử dụng ma tuý. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.

Các đối tượng gồm T.L.A (SN 1990, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, H.T, (SN 1987, trú thị trấn Ái Tử, Triệu Phong), N.C.V (SN 1991, trú thôn Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong), N.T.T.H (SN 1994, trú khu phố 9, phường 5, TP.Đông Hà), T.T.M.L (SN 1999, trú thôn Giáo Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong), L.T.T (SN 1996, trú tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong) và Đ.V.D (SN 1995, trú tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong).

Nhóm thanh niên bị công an phát hiện khi đang ở trên đường phố Đông Hà. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.

Nhóm thanh niên đã bất chấp lệnh giãn cách xã hội để hát karaoke, tụ tập sử dụng ma tuý. Ảnh: Công an TP.Đông Hà

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đông Hà tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công an TP.Đông Hà cho biết, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, đề nghị mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đề nghị mọi người thông tin kịp thời về công an nơi gần nhất.

Được biết, từ 19h ngày 10/8, TP.Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 7 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có 1 người đã tử vong). Tỉnh này đã xác định được 1.018 trường hợp F1 và 2121 F2 của 7 ca mắc Covid-19.