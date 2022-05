Sáng 15/5, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vào 20h tối 14/5, Đội Cảnh sát Kinh tế, Đội CSGT Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) phát hiện vụ vận chuyển nhiều tấn thịt không rõ nguồn gốc.

Tài xế Trần Nhơn Dũng cùng tang vật là nhiều tấn vú heo. Ảnh: Công an huyện Hướng Hoá.

Cụ thể, tại đường Nguyễn Tri Phương (thị trấn Lao Bảo), lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển số 75H-000.78 do Trần Nhơn Dũng (45 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Trên xe, có 30 thùng xốp chứa vú heo (còn gọi là nầm vú lợn) và 3 thùng xốp chứa sụn chân gà, với tổng khối lượng khoảng 3,4 tấn.

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng, đồng thời, số thịt đựng trong thùng xốp bắt đầu bốc mùi hôi.

Ông Dũng khai, mua số hàng trên với giá 165 triệu đồng của một người chưa xác định được danh tính ở thị trấn Lao Bảo, khi chuẩn bị vận chuyển về thành phố Huế tiêu thụ thì bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/5, tại Km26 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), Trạm CSGT Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) ra tín hiệu dừng ô tô tải biển số 75C-01.207.

4 tấn nầm vú lợn do Trạm CSGT Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Quá trình kiểm tra sau thùng xe, có 40 thùng xốp, bên trong chứa khoảng 4 tấn vú heo.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Chế Quang Thuần (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc số hàng trong 40 thùng xốp.

Lái xe Thuần khai, được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ thị trấn biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vào tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 19/4, cũng tại địa điểm nói trên, các lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải chở 2,2 tấn vú heo không rõ nguồn gốc.