Chiều 23/9, tin từ Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến thanh niên 18 tuổi tử vong trên đường đi học về.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong. Ảnh: Anh Hùng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, tại km748+600 quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 98C-213.76 chở heo, do lái xe Nguyễn Khắc Dương (SN 1979, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc. Khi đến thời gian địa điểm trên thì và chạm với xe mô tô BKS 75C1-280.59 do Tr.V.Q (SN 2004, trú thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông khiến Tr.V.Q tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn. Ảnh: Anh Hùng.

Nhận được tin báo lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Gio Linh và cơ quan liên quan đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, Tr.V.Q bị tai nạn giao thông khi trên đường đi học về. Q học tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị.