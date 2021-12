Quốc gia châu Âu này đã tìm ra cách để vượt qua làn sóng Omicron

77,2% dân số Đan Mạch đã được tiêm ít nhất 2 liều. Ảnh Washington.

Những diễn biến dịch bệnh cùng với việc Đan Mạch tung ra các đợt tăng cường nhanh chóng, đã làm dấy lên hy vọng nước này có thể tránh được sự gia tăng khủng khiếp các ca mắc Covid-19 mới mà họ đã phải đối mặt.

Tyra Grove Krause, trưởng nhóm dịch tễ học tại Viện Huyết thanh Nhà nước Đan Mạch cho biết: “Còn quá sớm để thư giãn, nhưng thật đáng khích lệ là chúng tôi không đi theo tình huống xấu nhất".

Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi chứng kiến khả năng bùng nổ của Omicron, nên nước này từng được cho là sẽ đối mặt với làn sóng Omicron khổng lồ đáng sợ.

Nhưng chương trình kiểm tra và phân tích virus chi tiết trên toàn quốc của Đan Mạch đã cung cấp cho các nhà khoa học của họ một kho dữ liệu thời gian thực về đại dịch.

Và trong tuần qua, đất nước đã ghi nhận những kết quả tốt hơn bất cứ điều gì họ mong đợi. Sau khi tăng lên mức kỷ lục, số ca mắc Covid-18 mới hàng ngày đã ổn định trở lại.



Quan trọng hơn, các ca nhập viện - cho đến nay - ở mức rất thấp so với những gì được dự đoán. Một tuần trước, viện khoa học của chính phủ Đan Mạch cho biết số ca nhập viện hàng ngày chỉ dao động từ 120 đến 250 bệnh nhân vào đêm Giáng sinh. Trong những ngày gần đây, số ca bệnh phải nhập viện hàng ngày chỉ dao động quanh mức 125. Đan Mạch cũng theo dõi cẩn thận tỷ lệ nhập viện, so sánh các trường hợp mắc Delta và Omicron.

“Điều đó khá hứa hẹn”, ông Grove Krause nói.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, và ngay cả khi Omicron ít gây nhập viện hơn, khả năng lây truyền đáng ngại của biến thể này cũng đồng nghĩa với vô số nguy cơ. Virus này cũng có thể lây lan rộng rãi đến nỗi nó có thể dẫn đến một làn sóng nhập viện khổng lồ.

Ông Grove Krause cho biết hiện tại, việc đóng cửa trường học tạm thời và các biện pháp phòng ngừa xã hội đã giúp làm chậm sự lây lan - nhưng quốc gia này vẫn có thể thấy mức tăng đột biến bởi các cuộc tụ tập giữa người già và trẻ nhỏ.

Theo Our World in Data, Đan Mạch đã ghi nhận được nhiều mũi tiêm vaccine bổ sung tính theo đầu người nhất so với bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu. Đan Mạch cho biết trong báo cáo giám sát mới nhất được công bố hôm thứ Năm 23/12 rằng, 36,8% dân số của họ đã được tiêm vaccine tăng cường, hơn gấp đôi so với mức 2 tuần trước đó. Nhìn chung, 77,2% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 2 liều.