Quốc hội chính thức thành lập thành phố Bến Cát - thành phố thứ 5 của Bình Dương

Thành phố Bến Cát, thành phố thứ 5 của Bình Dương

Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Trước đó, tại Phiên toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban Pháp luật, Quốc hội đã nhất trí với các tờ trình của Chính phủ việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, những năm qua, xã An Điền và xã An Tây có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Thu ngân sách của 2 xã An Điền, An Tây năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đến nay, xã An Điền và xã An Tây đã đạt tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập phường theo quy định.

Một góc đô thị thành phố Bến Cát. Ảnh: Trần Khánh

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương và của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 10/1/2024 về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở các trường học khang trang, hiện đại ở Bến Cát. Ảnh: Trần Khánh

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương với các lý do như đã thể hiện tại các tờ trình và đề án của Chính phủ.

Việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, thuộc tỉnh Bình Dương là phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đô thị cùng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trung tâm phục vụ hành chính công TX.Bến Cát phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung lấy ý kiến về quyết định thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các nội dung trọng tâm trong báo cáo cũng như các nội dung mà đại biểu quan tâm.

Tại phiên họp, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập phường An Tây, An Điền và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.