Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mức 5000m, từ đêm 5/8 đến sáng sớm 6/8, các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 5/8 - 13 giờ ngày 6/8, khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu phổ biến từ 5 – 30mm, có nơi mưa rất to như: Lao Chải 163,4mm, Mồ Dề 121,6mm, Kim Nọi 126,4mm, Mù Cang Chải 109,0mm, Chế Tạo 99,0mm, Chế Cu Nha 89,2mm.

Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra. (Ảnh: CTV)

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá, khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng ở xã Khao Mang; 1 người nghi mất tích ở xã Hồ Bốn; 34 nhà bị hư hỏng, trôi, sập hoàn toàn; gãy 1 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn; trường Tiểu học và THCS xã Hồ Bốn và Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất.

Một số đoạn đường trên Quốc lộ 32 bị hư hỏng nặng. Trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn từ Km 300 - Km 329 đoạn qua địa phận huyện Mù Cang Chải có hơn 100 điểm sạt taluy dương.

Đến 16 giờ ngày 6/8, Công ty CP Xây dựng đường bộ I đã thông đường đến Km 324-400. Từ Km 324 + 400 đến Km 329 còn gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100m. Đơn vị đang tập trung huy động 7 máy xúc đất tạo điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn để giải phóng đất đá. Dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, trong lúc các phương tiện đang khắc phục sạt lở. Ảnh: CTV

Tối 6/8, trao đổi với PV Dân Việt, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết: "Mưa lớn liên tiếp diễn ra từ ngày 5/8 và đến hôm nay chưa có dấu hiện ngớt. Huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể huyện kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ một số hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, các tiểu thương buôn bán tại địa bàn. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các lực lượng chủ động khắc phục thiệt hại trong tình hình thời tiết vẫn đang mưa lớn".

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, mưa lớn kéo dài làm sạt lở nhiều điểm đã gây khó khăn trong công tác khắc phục. Huyện đã yêu cầu các lực lượng chức năng phải hết sức chú ý đất đá sạt lở, đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia san gạt, giải phóng tuyến đường, các điểm sạt lở. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu lực lượng Công an tăng cường túc trực, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trong lúc các phương tiện đang khắc phục sạt lở.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) thăm hỏi, động viên gia đình người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Khao Mang. (Ảnh: CTV)

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết: "Các tuyến đường trên Quốc lộ 32 vẫn chưa thông tuyến, giao thông còn gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm do mưa lớn vẫn đang diễn ra. Sáng mai (7/8), huyện sẽ thành lập các tổ công tác xuống hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại".