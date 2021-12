Quy định về tiêm trộn vaccine Covid-19 mới nhất

Quy định về việc tiêm trộn vaccine Covid-19 mũi 2 Moderna sản xuất với các vaccine Covid-19 khác. Đây là quy định mới nhất về việc tiêm trộn vaccine Covid-19, được ban hành chiều tối 12/12.

Văn bản của Bộ Y tế cho biết thực hiện chiến lược tiêm chủng của Chính phủ, từ tháng 3/2021 đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vaccine Covid-19 (cập nhật đến ngày 11/12) có công nghệ sản xuất khác nhau (vaccine do Astrazeneca, Pfizer, Moderna... sản xuất), trong đó đã có hơn 75 triệu liều tiêm mũi 1 và hơn 56 triệu liều tiêm mũi 2.



Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vaccine Moderna do COVAX Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân.

Những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó (Tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Ngày 8/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine Covid-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác.

Theo đó, nếu người dân tiêm mũi 1 bằng vaccine Astrazeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna; Nếu người dân mũi 1 tiêm vaccine do Moderna thì mũi 2 có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Có thể tiêm trộn vaccine Covid-19 như thế nào?

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nêu trên, để sử dụng vaccine hợp lý, an toàn và hiệu quả vaccine do Moderna sản xuất, tiếp theo công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và công văn số 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

Những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó.

Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất.

Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vaccine do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vaccine do Astrazeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

Trong trường hợp khan hiếm vaccine cùng loại có thể tiêm trộn vaccine Covid-19 khác mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine (Tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn thực hành tiêm chủng và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng khi triển khai tiêm chủng phối hợp các loại vaccine Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch đảm bảo diện bao phủ đồng thời thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao.

Đối với các Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vaccine được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai tiêm chủng khi cần thiết.