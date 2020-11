Quỹ Hỗ trợ nông dân-nguồn vốn “đỡ đầu” để nông dân mạnh dạn trồng rau sạch, nuôi những đàn bò tiền tỷ

Trong đó, trồng rau sạch VietGAP, chăn nuôi bò sữa là 2 trong số những mô hình vay vốn Quỹ HTND mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây.

Tăng trưởng Quỹ HTND hiệu quả

Trao đổi với PV Báo NTNN, bà Đỗ Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch Hội ND huyện Ba Vì cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 27 của UBND TP.Hà Nội về việc "Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Quỹ HTND TP.Hà Nội" được ban hành, Hội ND huyện Ba Vì xác định việc xây dựng, tăng trưởng quỹ là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Hội ND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị số 27 và các văn bản, chỉ đạo của T.Ư, thành phố liên quan đến công tác xây dựng, quản lý quỹ đến 100% cán bộ Ban Thường vụ Hội ND các xã, thị trấn.

Nhiều hội viên nông dân xã Chu Minh, Ba Vì, TP.Hà Nội đã đầu tư trồng rau an toàn, rau VietGAP hiệu quả. Ảnh: A.D

Ghi nhận những kết quả đạt được, Hội ND huyện Ba Vì được UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 27 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Quỹ HTND năm 2019.



Từ năm 2012, Hội ND huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cấp bổ sung nguồn ngân sách Quỹ HTND với số tiền 300 triệu đồng/năm và được ghi vào nghị quyết chuyển cho Quỹ HTND huyện hàng năm. Năm 2019, nâng mức 400 triệu đồng và năm 2020 là 500 triệu đồng. Hiện tổng mức ngân sách huyện chuyển cho Quỹ HTND huyện đến nay là 3,4 tỷ đồng.

Song song với việc xây dựng nguồn Quỹ HTND huyện, Hội ND chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác vận động hội viên tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Trong đó, Hội tích cực vận động các doanh nghiệp, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng quỹ.

Đặc biệt, năm 2019, Hội ND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn số 1038 về việc "bố trí ngân sách xã xây dựng Quỹ HTND". Đầu năm 2020, HĐND các xã, trị trấn đã triển khai thực hiện và trích ngân sách địa phương. Mỗi xã bổ sung bình quân 10 triệu đồng vào Quỹ HTND cấp xã. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND cấp xã do các cơ sở Hội vận động đạt trên 2,3 tỷ đồng.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp huyện Ba Vì đạt trên 48 tỷ đồng, trong đó nguồn T.Ư ủy thác 800 triệu đồng, nguồn vốn thành phố ủy thác là 40 tỷ đồng, nguồn huyện là 4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND huyện đang triển khai 90 dự án phát triển kinh tế tại 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 2.644 hộ vay.

Nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả

Theo Phó Chủ tịch Hội ND huyện Ba Vì Đỗ Thị Hồng Minh: Từ nguồn vốn Quỹ HTND, những năm qua, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Ba Vì đã có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Điển hình như mô hình trồng rau an toàn, rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân xã Chu Minh từ nguồn vốn Quỹ HTND. Mặc dù Hội ND mới triển khai dự án vay vốn Quỹ HTND được 2 năm, nhưng bước đầu đã tạo ra được bước chuyển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn.

"Đến nay, các hộ nông dân tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND đã phát triển tổng diện tích lên 5ha. Năm 2019, sản lượng rau đạt 105 tấn, doanh thu đạt 948 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng đạt 56 tấn trị giá 560 triệu đồng.

Đáng chú ý, sản phẩm rau sạch của nông dân xã Chu Minh được Công ty Ra Vi bao tiêu, thu mua. Từ các nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, các quy trình sản xuất theo hướng VietGAP ngày càng thành thạo và đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên nâng cao thu nhập.

Hay mô hình chăn nuôi bò sữa ở từ nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư cho 20 hộ vay với tổng đàn bò trên 200 con. Các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn của xã Vân Hòa. Đơn cử như chị Phùng Thị Dung (thôn Đa Cuống, xã Vân Hòa) với tổng đàn 17 con, cho khai thác 150kg sữa/ngày, doanh thu trên 70 triệu đồng/tháng" - bà Minh thông tin.

Để giúp hộ hội viên vay, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mỗi năm, Hội ND huyện Ba Vì phối hợp với các đơn vị chức năng mở hàng chục lớp tập huấn kiến thức sử dụng vốn quỹ; hỗ trợ nông dân hoàn thiện thủ tục để được vay vốn.

"Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND; đồng thời, chỉ đạo Hội cấp xã nắm bắt sát thực nhu cầu vay vốn của hội viên và nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch cho vay, thu hồi, luân chuyển vốn quỹ hiệu quả, nhằm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống hội viên nông dân" – bà Minh cho biết.