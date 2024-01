Để được công nhận "Thành phố Du lịch sạch ASEAN", các thành phố phải đảm bảo 7 tiêu chuẩn với 28 nhóm tiêu chí gồm: 5 nhóm tiêu chí về quản lý môi trường; 4 nhóm tiêu chí về mức độ sạch sẽ, vệ sinh; 5 nhóm tiêu chí về quản lý chất thải; 3 nhóm tiêu chí về ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; 2 nhóm tiêu chí về các không gian xanh; 4 nhóm tiêu chí về an toàn y tế và an toàn an ninh đô thị; 5 nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng và các tiện ích du lịch.