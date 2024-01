Ngày 26/1, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, từ tháng 12/2023 đến nay, lực lượng CSGT của đơn vị này đã phát hiện và xử lý 11 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.

"Sau khi xử lý, chúng tôi gửi thông báo vi phạm về cơ quan, chi bộ nơi người vi phạm đang công tác và đề nghị tiếp tục, xử lý theo quy định của pháp luật", ông Vang nói.

Trong danh sách 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đáng chú ý có ông T.N.H - Phó Bí thư Đảng uỷ phường Nhơn Bình, ông Đ.T.D - cán bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Thậm chí, có trường hợp là ông N.B.H – giáo viên Trường THCS bán trú ở huyện Vân Canh, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ…

Một lãnh đạo Đảng uỷ phường Nhơn Bình cho biết, sáng nay, đã có thông báo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Phó Bí thư Đảng uỷ vi phạm nồng độ cồn, để có hướng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

CSGT Bình Định xử lý nồng độ cồn: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ". Ảnh: HL.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho hay, trên tinh thần 3 không: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ", xử lý kiên quyết không né tránh, đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tiếp tục xác minh người vi phạm có phải là cán bộ, đảng viên hay không?. Nếu có, sẽ thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý, để có hình thức xử lý tiếp theo.

Theo Công an tỉnh Bình Định, chỉ riêng trong 15 ngày thực hiện cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.804 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với 360 trường hợp, tạm giữ 658 phương tiện các loại.

Ngay từ đầu năm, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT, công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tập trung xử lý các hành vi vi phạm, là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Tất cả các hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định, của pháp luật", Chủ tịch Bình Định yêu cầu.

Tai nạn giao thông ở Bình Định tăng trên cả 3 tiêu chí Năm 2023, tai nạn giao thông tại Bình Định diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, Bình Định xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 269 người, bị thương 404 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 26%, số người chết tăng 0,4% và bị thương tăng 35,1%.