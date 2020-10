Ra mắt 9 ca khúc thiếu nhi của cố nhạc sĩ An Thuyên nhân ngày sinh nhật ông

Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những ca khúc: Ca dao em và tôi, Em chọn lối này, Huế thương, Hà Nội tình yêu tôi, Biển và em... Ông từng đoạt nhiều giải thưởng: Giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 cho bài Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bài Chín bậc tình yêu (1992).

Cà rốt - bài hát thiếu nhi mới nhất của cố nhạc sĩ An Thuyên

Nhạc sĩ An Thuyên cũng viết một số vở nhạc kịch, được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công, như: Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng. Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc như Concerto cho flute và dàn nhạc giao hưởng.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ An Thuyên ngoài việc làm chủ biên một bộ sách (4 tập) gồm các bài hát hay nhất về thiếu nhi của các nhạc sĩ Việt Nam, ông còn dành nhiều thời gian để sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Giữa ông và nhà thơ Phạm Hổ có một mối lương duyên lớn khi 9 bài hát được ra đời trong một thời gian rất ngắn với phần nhạc của An Thuyên, lời thơ Phạm Hổ.

Cố nhạc sĩ An Thuyên

Đó là những câu chuyện về những loại hoa quả gắn liền với cuộc sống đời thường như na, khế, thị… Hay là những trò chơi tuổi thơ như thả diều, chơi thuyền giấy. Lời ca rất đỗi trong trẻo, âm nhạc súc tích, ngắn gọn và rất dễ nhớ, dễ thuộc, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

"Năm 2020, trong một lần tìm lại trong email của ông, tôi đã vô tình tìm thấy bản thu âm và văn bản của những bài hát này. Nó đã được thu âm từ năm 2015, trước khi ông mất mấy tháng và dường như bị lãng quên. Phần hòa âm được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Tâm và cộng sự. Với sự tham gia thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và tốp ca thiếu nhi.

Sau khi nghe được toàn bộ những giai điệu của các bài hát đó, tôi quyết định phải thực hiện tâm nguyện của ông là cho nó được đến với công chúng yêu nhạc cũng như các cháu thiếu nhi yêu văn nghệ. Quá trình làm phim hoạt hình cũng khá dài (khoảng 2 tháng), rất nhiều công chỉnh sửa. Theo đó, mỗi ca khúc làm theo hình thức tập phim hoạt hình, thời lượng khoảng 4 phút tập. Tôi rất cảm ơn MP Media - đơn vị sản xuất video hoạt họa đã hỗ trợ nhiều cho dự án lần này" - nhạc sĩ An Hiếu cho biết.

MV ca khúc "Khế" trong tổng số 9 ca khúc thiếu nhi của cố nhạc sĩ An Thuyên

Cũng theo tác giả của ca khúc "Lời yêu xa", đây là một dự án mà anh khá ưng ý khi chạy đua với thời gian để kịp ra mắt đúng dịp sinh nhật của ba mình – nhạc sĩ An Thuyên (nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tính theo lịch âm) và cũng trong tháng 9 dương lịch có ngày kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đại học Văn hóa nghệ thuật – nơi nhạc sĩ An Thuyên đã dành nhiều tâm huyết để gây dựng và giảng dạy nhiều ca sĩ, học trò.

Nhạc sĩ An Hiếu cho biết anh được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật nên không có món quà gì quý giá hơn là những sản phẩm âm nhạc dành tặng đấng sinh thành.

"Tôi chọn cách thể hiện là phim hoạt hình vì nghĩ rằng bên cạnh phần nghe, trẻ con cũng rất thích được cảm nhận giai điệu bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Đồng thời, thông qua dự án này, tôi cũng muốn khẳng định ý thức làm nghệ thuật miệt mài, chăm chỉ của mình để tiếp nối những dòng chảy âm nhạc của ba tôi. Và chắc chắn một điều, ở nơi xa đó, ba sẽ luôn phù hộ và mỉm cười, hài lòng với những gì tôi đang làm được hiện nay. Có thể đó là những giải thưởng về âm nhạc, có thể là những lứa sinh viên do tay tôi đào tạo, ra trường" – nhạc sĩ An Hiếu nói.

Nhạc sĩ An Hiếu sinh năm 1975, là tác giả của các ca khúc: Lời yêu xa, Vì đâu, Giấc mơ cho con,… Anh từng thành lập ban nhạc Đồng đội. Mới đây, anh nhận giải nhất viết về thanh niên xung phong cho ca khúc Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong. Ngoài ra, nhạc sĩ An Hiếu cũng mới nhận giải A cho ca khúc cho tác phẩm Tình yêu lính công an cho cuộc vận động sáng tác âm nhạc đề tài công an nhân dân.

Gần đây, một trong những bài hát tuyên truyền phong trào chống dịch Covid-19 của nhạc sĩ An Hiếu có tên gọi Ánh sao nơi đầu tuyến với sự tham gia của hàng trăm nhân viên đang làm việc tại hơn 40 Sở Thông tin Truyền thông trên cả nước thể hiện. Nhạc sĩ An Hiếu đeo quân hàm trung tá, hiện là phó chủ nhiệm khoa Quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.