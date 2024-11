Ra mắt cuốn sách “Bất động sản Việt Nam với người nước ngoài"

Đây là cuốn sách mới nhất của tác giả TS. LS. Đoàn Văn Bình vừa được xuất bản đầu tháng 11/2024. Nội dung cuốn sách bao gồm Thông tin chung về Việt Nam (20 đầu mục) và hệ thống hóa, phân tích, cập nhật các quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023, các Nghị định, Thông tư có liên quan đến 3 Luật này, các văn bản mới nhất liên quan đến lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Cuốn sách quy trình hóa một cách dễ hiểu các thủ tục mua, thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam với người nước ngoài qua 4 sản phẩm chính trên thị trường là nhà ở, khu công nghiệp, văn phòng cho thuê và bất động sản du lịch.

Cuốn sách được xuất bản song ngữ Việt - Anh nên hữu ích không chỉ đối với người nước ngoài, mà còn là tài liệu đáng tham khảo cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm hiểu, đầu tư, muốn tìm kiếm đối tác nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản…

TS. LS. Đoàn Văn Bình phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Reatimes

Chia sẻ lý do xuất bản cuốn sách này, TS. LS. Đoàn Văn Bình khẳng định: “Làm một dự án sách là bao công sức. Nhưng, chúng tôi luôn nghĩ: Đất nước mình vô cùng đẹp và có nhiều tiềm năng phát triển trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về đối ngoại, từ chỗ bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, đã ký Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 32 nước, trong đó có 5 nước là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nền kinh tế của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Về nền kinh tế mở, đến nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 220 nước, vùng lãnh thổ, kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 683 tỷ USD (thặng dư 28 tỷ USD); 10 tháng đầu năm 2024 đạt 647,87 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 335,59 tỷ USD, nhập khẩu đạt 312,28 tỷ USD (thặng dư 23,31 tỷ USD) và kim ngạch thương mại có thể đạt con số kỷ lục gần 800 tỷ USD trong năm nay (tiến sát con số gấp gần 2 lần GDP); Với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 450 tỷ USD, với hơn 41.000 dự án đến từ hơn 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Về bà con Việt kiều trên thế giới, Việt Nam đang có trên 6 triệu Việt kiều tại 130 quốc gia. Nhiều bà con luôn hướng về quê hương và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

TS. LS. Đoàn Văn Bình tặng sách các khách mời. Ảnh: Reatimes

TS. LS. Đoàn Văn Bình nhìn nhận rằng: “Chúng ta cần khai thác mọi tiềm năng từ những lợi thế, thành quả trên để phát triển đất nước. Nếu thêm một cá nhân nước ngoài, một tổ chức nước ngoài biết, tìm hiểu và đầu tư một sản phẩm bất động sản, một dự án bất động sản thôi, Việt Nam sẽ có thêm một người bạn, một "đại sứ", có thêm dòng tiền, việc làm, kích hoạt chuỗi sản xuất, xuất khẩu tại chỗ... Ngành bất động sản cần đóng góp nhiều hơn và thiết thực trong Kỷ nguyên mới.

Thêm nữa, tôi phụ trách công tác đối ngoại của Hiệp hội, nên luôn muốn làm gì đó kịp thời, hiệu quả để bạn bè, đối tác quốc tế biết nhiều nhất về Hiệp hội mình, về bất động sản Việt Nam. Vì thế, tuy vất vả, tốn kém, nhưng có động lực để cố gắng. Cuốn sách về bất động sản, nhưng chúng tôi muốn gửi 1 thông điệp chào đón với bạn bè, đối tác quốc tế của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: Hãy đến đất nước tươi đẹp của chúng tôi, du lịch, nghỉ dưỡng, học tập, làm việc, đầu tư! (Welcome to our beautiful Vietnam!)”.

Theo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhu cầu sở hữu tài sản ở nước ngoài tăng cao, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Thể chế chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, kết cấu hạ tầng hiện đại đang được đầu tư mạnh mẽ và dân số trẻ năng động cùng với chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản theo hướng cởi mở với các nhà đầu tư nước ngoài là cơ sở để thu hút nguồn vốn ngoại hối đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại một thị trường mới, các nhà đầu tư nước ngoài cần nắm vững những kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ các quy định pháp lý và nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: “Cuốn sách ra mắt ngày hôm nay, là công trình nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu, cập nhật thông tin, những quy định pháp luật của Việt Nam hiện có hiệu lực về thị trường bất động sản dành cho người nước ngoài. Cuốn sách được biên soạn dựa trên nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của tác giả - một chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực bất động sản và đầu tư tại Việt Nam. Với sự trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học của tác giả, việc tỉ mỉ trong công đoạn biên tập, cuốn sách "Bất động sản Việt Nam với người nước ngoài" sẽ là một tài liệu có giá trị cao, không chỉ giúp người nước ngoài hiểu rõ hơn về thị trường bất động sản ở Việt Nam mà còn hỗ trợ họ đưa ra quyết định đầu tư một cách an toàn và hiệu quả”.

TS. LS. Đoàn Văn Bình đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng. Ảnh: Reatimes

Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng, GS. TS. Lê Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Bệnh viện K đã thay mặt Quỹ gửi lời cảm ơn tới tác giả, TS. LS. Đoàn Văn Bình đã tiếp tục có hành động nhân ái và thiết thực thông qua việc xuất bản cuốn sách và dành toàn bộ thu nhập ủng hộ Quỹ. Trong những năm qua, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã tặng quà hơn 34.500 bệnh nhân ung thư, khám sàng lọc ung thư cho 79.000 người, hỗ trợ thuốc cho trên 1.400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều bệnh nhi. Hoạt động đóng góp của tác giả, TS. LS. Đoàn Văn Bình nói riêng cũng như các nhà hảo tâm nói chung có ý nghĩa lớn, truyền cảm hứng, giúp Quỹ ngày càng giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, cuốn sách được xuất bản với mục tiêu vừa hướng dẫn toàn diện, chi tiết cho người nước ngoài đầu tư, thuê, mua bất động sản Việt Nam, vừa là cẩm nang hữu ích để Hiệp hội, các tổ chức, cá nhân, Hội viên thuộc Hiệp hội và các doanh nghiệp trong nước tham khảo, hướng dẫn, xúc tiến, hợp tác với người nước ngoài đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh các luật mới vừa được sửa đổi và triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo đà cho sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, việc hệ thống quy trình, thủ tục đầu tư bất động sản Việt Nam là rất cần thiết, giúp người nước ngoài dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam hơn.



“Đây là cuốn sách kết hợp giữa chuyên môn pháp lý, thực tiễn kinh doanh và tầm nhìn đối ngoại của Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhằm đưa lĩnh vực bất động sản Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Cuốn sách là một đóng góp ý nghĩa không chỉ đối với lĩnh vực bất động sản mà còn trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhận xét.

Ông Jeff Foo, cựu Chủ tịch Viện Nghiên cứu Đại lý Bất động sản Singapore (IEA), thành viên sáng lập Mạng lưới Bất động sản ASEAN (ARENA) bày tỏ vinh hạnh được tặng cuốn sách và đánh giá nội dung dễ hiểu, bổ ích để chia sẻ với sinh viên về thị trường bất động sản Việt Nam. Ông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các cuốn sách mới về thực tiễn, quy trình đầu tư bất động sản Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ ra mắt sách của TS. LS. Đoàn Văn Bình. Ảnh: Reatimes

Trong hơn 2 năm qua, TS. LS. Đoàn Văn Bình đã trao tặng các cuốn sách đến đủ 63 tỉnh, thành phố và Thư viện quốc gia, Thư viện của 44 trường Đại học trên cả nước, thư viện, đối tác, bạn bè quốc tế.

Cuốn sách này ra mắt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với mong muốn lan tỏa kiến thức cho các em sinh viên. Trong thời gian qua, với vai trò là Thành viên Hội đồng Trường Đại học Hà Nội (HANU); Giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học lớn, TS. LS. Đoàn Văn Bình đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về đầu tư, kinh doanh, pháp lý bất động sản, du lịch và tặng hàng trăm cuốn sách đến các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Tại buổi Lễ ra mắt sách, TS. LS. Đoàn Văn Bình đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng và khẳng định, toàn bộ thu nhập sau thuế từ cuốn sách này sẽ chuyển về ủng hộ Quỹ Ngày mai tươi sáng. Được biết, với cuốn sách Thế giới trong mắt tôi xuất bản tháng 6/2024, tác giả đã chuyển về trên 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ và con số này vẫn đang dần tăng lên nhờ sự ủng hộ mua sách của độc giả.

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và TS. LS. Đoàn Văn Bình đã thay mặt Hiệp hội tặng sách cho các Uỷ viên BTV, lãnh đạo các đơn vị, khách quý.