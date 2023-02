Ra mắt giống ngô lai F1 9979C giúp nhà nông nâng cao năng suất và thu nhập

Trước khi chính thức giới thiệu đến nhà nông Việt Nam, 9979C đã trải qua hàng trăm khảo nghiệm lớn nhỏ trong hơn 5 năm, trong nhiều mùa vụ và tại các vùng sinh thái khác nhau trên phạm vi cả nước như Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và đều thu nhận được những kết quả tích cực.

Sự kiện ra mắt tại Mộc Châu, Sơn La, thu hút hơn 160 đại biểu đến tham dự.

Giống ngô lai F1 9979C thể hiện khả năng thích nghi rộng, trồng được ở nhiều chân đất (đất ở các vùng địa hình khác nhau) từ đất bãi đến đất đồi, đặc biệt trên những khu vực đồi cao có điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt cũng mang hiệu quả rất cao. Bộ rễ của 9979C phát triển rất mạnh nên có khả năng hấp thu nước, dinh dưỡng, đồng thời chống đổ ngã tốt.

Ngô 9979C có kiểu hình to, lõi nhỏ, lá bi bao bắp kín, tỷ lệ kết hạt cao, hạt màu vàng cam đẹp mắt.

Về sinh trưởng, 9979C phát triển khoẻ, năng suất cao, đặc biệt là bắp có kiểu hình to, lõi nhỏ, lá bi bao bắp kín, tỷ lệ kết hạt cao, hạt màu vàng cam đẹp mắt và chất lượng hạt vượt trội so với các giống đối chứng, nhờ vậy nhà nông có thể bán được giá cao hơn từ 300-400 đồng mỗi ký hạt tươi so với nhiều giống ngô đang trồng ở địa phương. Ngoài ra, giống 9979C dễ bẻ bắp nên đỡ tốn công thu hoạch, hạt sâu cay, dễ tách hạt và có tỷ lệ tách hạt cao lên tới 85%, thậm chí trên 90% trong điều kiện canh tác treo đèn.

"Nhà nông trồng ngô chúng tôi thường gặp nhiều bất cập như thời tiết hạn hán, sâu bệnh phá hoại, gặp mưa bão thì đổ gẫy dẫn đến mất mùa. Gần đây, tôi được giới thiệu trồng thử nghiệm giống ngô mới của Bayer và thấy rằng giống này dễ trồng, dễ chăm, lá xanh, ít bị sâu bệnh, trồng trong vụ đông mà bắp to không khác gì ngô xuân, hạt đều, màu đẹp mà lõi lại nhỏ, sản phẩm sau thu hoạch được thương lái rất ưa chuộng." - anh Lò Văn Mậu, một nhà nông trồng ngô Bản Mường Kham, xã Mường Chùm, Mường La, Sơn La chia sẻ thêm.

Một ưu điểm vượt trội của giống 9979C nữa là nhà nông có thể để ngô khô trên ruộng lên đến 140-160 ngày theo tập quán treo đèn mà chất lượng hạt vẫn đảm bảo, tình trạng sâu mọt, nấm mốc của các giống khác trước đây cơ bản đã được khắc phục.

Chị Tòng Thị Hương tại xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La cho biết: "Khi trồng thử giống mới này, trong thời gian thu hoạch, mình đang bận hái chè thu lúa nên để bắp treo đèn dài ngày trên ruộng nhưng bắp vẫn không bị mọt, chất lượng vẫn rất tốt. Năm sau nhà mình sẽ tiếp tục dùng giống này."

Nhà nông Tòng Thị Hương chia sẻ về những ưu điểm vượt trội của giống ngô 9979C, phù hợp với tập quán canh tác địa phương.

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Công ty Bayer Việt Nam chia sẻ: "Với gần 30 năm các giống ngô mang thương hiệu Dekalb của Tập đoàn Bayer đã đồng hành cùng nông dân trồng ngô trên khắp cả nước, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý nhà nông những giống ngô lai chất lượng cao, phù hợp với nhiều điều kiện canh tác, điều kiện thời tiết, địa hình và chân đất ở các khu vực khác nhau. Giống ngô lai F1 9979C có các ưu điểm vượt trội như có bộ rễ phát triển khỏe, khả năng sinh trưởng tốt trên nhiều nhiều chân đất, khả năng chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết bất thuận, năng suất và chất lượng thương phẩm cao từ đó giúp nhà nông có những vụ mùa bội thu và nâng cao thu nhập."

Trước đó, 9979C đã được ra mắt vào năm 2020 tại Thái Lan, và đã gặt hái nhiều thành công to lớn, được nông dân trồng ngô địa phương đón nhận nồng nhiệt. 9979C được đánh giá là giống ngô có tốc độ phát triển nhanh nhất và đã nhanh chóng vượt lên Tốp dẫn đầu thị trường Thái Lan, chỉ sau 3 năm ra mắt mà đạt sản lượng bán ra lên đến 3,400 tấn vào năm 2022.