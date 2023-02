Ra mắt Lexus RX 2023 thay đổi hoàn toàn: Giá lăn bánh có đủ hấp dẫn đấu Mercedes-Benz GLE, BMW X5

Lexus RX 2023 ra mắt Việt Nam

Lexus RX 2023 thế hệ mới ra mắt Việt Nam. Ảnh Lexus VN.

Hôm nay (ngày 20/2/2023), Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu Lexus RX 2023 tại thị trường trong nước. Thế hệ thứ 5 của mẫu SUV hạng sang cỡ trung đến từ Nhật Bản có sự thay đổi toàn diện về ngôn ngữ thiết kế.

Theo công bố, Lexus RX 2023 được giới thiệu với 4 phiên bản với giá bán và lăn bánh cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại TP. HCM (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (tỷ đồng) Lexus RX350 Premium 3,43 3,864 3,795 3,776 Lexus RX350 Luxury 4,33 4,871 4,785 4,776 Lexus RX350 F Sport 4,72 5,308 5,214 5,195 Lexus RX500h F Sport Performance 4,94 5,555 5,456 5,437

Bước sang thế hệ mới, Lexus RX 2023 mang ngôn ngữ thiết kế mới với sự kết hợp hài hòa của vẻ đẹp mang tính bản sắc với những đường nét mang hơi thở thời đại. Lexus RX 2023 giữ nguyên kích thước chiều dài, nhưng tăng chiều dài cơ sở 60 mm do bánh xe phía sau đẩy thêm về phía sau. Chiều rộng tăng 25 mm. Những thông số này giúp khoang cabin rộng rãi hơn với khoảng cách hai hàng ghế tăng 10 mm và chiều dài khoang hành lý tăng 50 mm.



Ấn tượng nhất là lưới tản nhiệt hình con suốt với phần trên che kín như xe điện. Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED, tích hợp công nghệ đèn pha/cốt tự động với bản RX350 Premium và đèn pha thích ứng AHS BladeScan với 3 phiên bản còn lại.

Trog khi đó, mâm xe Lexus RX 2023 có kích thước 21 inch, phía sau là đèn hậu LED nối liền và dòng chữ "LEXUS"

Lexus RX 2023 với thiết kế mới. Ảnh Lexus VN.

Vào đến khoang nội thất, Lexus RX 2023 sở hữu màn hình giải trí thông tin kích thước 14 inch và cụm chỉnh điều hòa hơi nghiêng về phía người lái. Một số tính năng khác đáng chú ý có thể kể đến hệ thống điều hòa 3 vùng tự động, hiển thị thông tin lên kính lái HUD hay 21 loa Mark Levinson. Hiện tại, thế hệ thứ 5 của Lexus RX không có tùy chọn 7 chỗ ngồi.

Trong khi đó, hai phiên bản RX350 F Sport và RX500h F Sport Performance sẽ khác biệt một chút ở ngoại hình, cách phối màu, mâm xe, logo F Sport đặt ở các vị trí dễ nhận biết và các tùy chọn màu nội thất độc quyền.

Về an toàn, xe có gói công nghệ an toàn chủ động LSS+3 cải tiến, hệ thống rời xe an toàn, hỗ trợ đỗ xe tự động (bản RX350 Luxury và F Sport) và camera 360 có hỗ trợ quan sát gầm xe.

Các phiên bản Lexus RX350 sở hữu động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.4L tạo ra công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 8 cấp có hệ thống điều khiển sang số AI Shift dựa trên thông tin từ camera trước. Xe có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Custom. Ba phiên bản cao nhất sử dụng hệ thống treo biến thiên AVS.

Trong khi đó, Lexus RX500h F Sport Performance trang bị động cơ hybrid 1M-HEV, sử dụng kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.4L, một mô-tơ điện ở phía trước và một mô-tơ điện Direct4 eAxle ở phía sau, cho tổng công suất 366 mã lực. Cùng với đó là hệ dẫn động bốn bánh Direct4, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống đánh lái bánh sau, lốp Michelin độc quyền và công nghệ điều khiển âm thanh động cơ chủ động.