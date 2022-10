Cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" dày 300 trang do Nhà xuất bản Dân trí phát hành. Đây là những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình công tác của TS Phạm Tiến Dũng trên cương vị Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, trước đó là trong lực lượng an ninh của Bộ Công an Việt Nam.



TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: BTC

Ra mắt sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội"

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội cho biết, với vị trí địa lý, lịch sử... là trung tâm của cả nước, Hà Nội cũng là nơi tập trung số lượng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các chức sắc và người thực hành tín ngưỡng, tôn giáo rất lớn.

"Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" là cuốn sách tập hợp những kiến thức và kinh nghiệm của tôi được đúc kết trong quá trình công tác. Với mong muốn đem lại cho người đọc những kiến thức và kinh nghiệm góp phần làm phong phú thêm phương pháp luận để các cấp ủy lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm về công tác tôn giáo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Điều này nhằm hướng tới hoạt động tôn giáo tốt đời, đẹp đạo. Xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, thượng tôn pháp luật, ổn định an ninh chính trị, xã hội công bằng".

Cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" của TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội. Ảnh: BTC

Theo TS Phạm Tiến Dũng cho hay: "Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mê muội, u tối". Vì thế, trong suốt quá trình làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, TS Phạm Tiến Dũng luôn hướng tới các hoạt động tôn giáo tốt đời, đẹp đạo để khẳng định: "Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào".

Nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm hiện tại, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mang tính nhạy cảm, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay. Chính vì thế, công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội lại càng trở nên khó khăn, phức tạp. Đặc biệt, sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới, trong đó có những "tà đạo".

Gần đây, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội đã thành lập Phòng Tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới nhằm đột phá những vấn đề còn hạn chế, trì trệ hiện nay như đấu tranh với các biến tướng trong tín ngưỡng thờ Mẫu... trong khi chậm có chế tài xử phạt cụ thể sau Luật Tín ngưỡng tôn giáo.