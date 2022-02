Ra Tết, nguồn cung căn hộ TP.HCM tăng nhưng giá vẫn khó "hạ nhiệt"

Nguồn cung căn hộ TP.HCM: Loạt dự bán mở bán sau Tết

Năm 2022, được kỳ vọng là năm để thị trường bất động sản có thể khôi phục trở lại. Do đó, ngay từ đầu quý 1, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh việc bán hàng, cũng như tung ra thị trường một loạt các dự án lớn, điển hình như: Celesta Heights, Moonlight Centre Poin, Vinhomes Grand Park, Picity High Park…

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển DKRA Việt Nam cho biết nguồn cung mới thị trường có thể lên đến khoảng 30.000 căn, đặc biệt tăng mạnh ở TP.HCM và Bình Dương.

Tại TP.HCM, nguồn cung mới căn hộ sẽ tập trung chủ yếu ở TP.Thủ Đức. Căn hộ hạng A và hạng B dẫn dắt thị trường trong khi nguồn cung căn hộ hạng C ngày càng xa vời. Căn hộ hạng sang tăng mạnh và có thể xác lập mặt bằng giá mới.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc đã đẩy mạnh việc bán hàng ngay từ đầu năm. Ảnh: L.S

Theo đó, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã đẩy mạnh việc bán hàng, cũng như tung ra nhiều sản phẩm mới của mình trên thị trường. Đơn cử, tập đoàn Hưng Thịnh đã mở bán dự án Moonlight Centre Point tại Khu y tế kỹ thật cao quận Tân Bình. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, với 1.200 căn hộ chung cư.

Ngoài ra, dự án căn hộ mang tên Celesta Heights tại huyện Nhà Bè của liên doanh Công ty Địa ốc Phúc Long và Keppel Land Việt Nam đã được tiếp tục mở bán trong quý 1/2022. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2,1ha, với 752 căn hộ và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2023.

Tương tự, từ hồi đầu tháng 10/2021, Nam Long Group cũng đã mở bán hai tòa tháp mới là Flora MP9 - MP10 tại dự án Khu đô thị Mizuki Park (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với diện tích 26 ha. Hiện dự án này vẫn đang trong quá trình mở bán.

Hàng loạt dự án được mở bán sẽ giúp cải thiện việc khan hiếm nguồn cung. Ảnh: L.S

Đặc biệt, tại TP.Thủ Đức, hàng loạt dự án bất động sản cũng đang được mở bán trong thời gian này, có thể kể đến như: Dự án Thảo Điền Green (hơn 5.000m2, 204 căn hộ, 9 căn shophouse) của công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC; dự án The Opera Residence (The Metropole – với 646 căn hộ và 32 căn thương mại) của Sơn Kim Land; dự án MT Eastmark City (có quy mô 14,9ha, khoảng 1.700 căn) của Điền Phúc Thành; hay dự án Phân khu The Beverly (Vinhomes Grand Park – với 5.088 căn, trong đó có 134 căn shophouse) của Vinhomes;…

Ông Hà Đức Thiện - Phó tổng giám đốc Trần Anh Group đánh giá, dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra nhưng nhu cầu sở hữu bất động sản vẫn rất lớn. Tại trung tâm TP.HCM, nguồn hàng khá khan hiếm nhưng vẫn có một số dự án sẽ được phát triển và ra hàng trở lại trong năm mới. Điều này cũng đáp ứng nhu cầu của những khách hàng phù hợp.

Bên cạnh đó, lượng khách hàng tìm kiếm bất động sản ở vùng ven và nhu cầu "ly tâm" ra khỏi thành phố cũng tìm được nhiều sản phẩm ưng ý khi hàng loạt dự án ven đô được triển khai từ nhiều chủ đầu tư.

Giá căn hộ vẫn tăng phi mã

Về diễn biến giá, phân khúc căn hộ đang liên tục tăng giá dù nguồn cung thị trường đã không còn khan hiếm. Theo Cushman & Wakefield, quý 4/2021, thị trường chứng kiến giá trung bình tăng 9% theo quý và 15,3% theo năm. Hạng A ghi nhận mức giá trung bình đạt 143,6 triệu đồng/m2, tăng 36% theo quý và 23% theo năm, nhờ lượng chào bán mới với mức giá rất cao trong quý này.

Phân khúc hạng B có mức giá ổn định 56,7 triệu đồng/m2, tương đương với 2.474 USD/m2 trong khi hạng C ghi nhận mức tăng 7% so với quý trước với 40,9 triệu đồng/m2, tương đương với 1.785 USD/m2. Tính theo năm, cả hạng B và C đều ghi nhận mức tăng cao, lần lượt là 15% và 26%.

Cũng theo đơn vị nghiên cứu thị trường này, rất khó để tìm kiếm căn hộ bình dân đáp ứng lượng nhu cầu nhà ở lớn. Các dự án hạng C có giá bán trung bình trong năm 2021 ở mức giá bán đạt 56,5 triệu đồng/m2 thông thủy, tăng 27% theo năm.

Mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM vẫn tăng liên tục. Ảnh: L.S

Như vậy có thể thấy mặt bằng giá thị trường bất động sản liên tục tăng không đơn giản vì thiếu nguồn cung. Với việc mặt bằng giá liên tục tăng đang khiến cho cả người mua lẫn người bán mệt mỏi.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đang triển khai dự án căn hộ tại TP.HCM cho biết, dự án của đơn vị đang triển khai bán giai đoạn 2, tuy nhiên với mức giá đưa ra đang không được "lòng" với nhu cầu của thị trường.

Giai đoạn 1 dự án mở bán với giá 38 - 45 triệu đồng/m2, nhưng sản phẩm tại block mới có giá khởi điểm là 50 triệu đồng/m2, những căn ở vị trí đẹp có giá tới gần 60 triệu đồng/m2 và sức mua của giai đoạn 2 đang rất yếu.

Giá căn hộ ở TP.HCM sẽ khó giảm nhiệt sau Tết. Ảnh: L.S

Theo nhiều chủ đầu tư dự án, việc nâng giá bán sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thực tế hiện nay, chi phí đầu vào như vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị nội thất… đều tăng giá. Do vậy, giá bán của sản phẩm cũng phải tăng thì chủ đầu tư mới đảm bảo được lợi nhuận.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản trong thời gian vừa qua tăng quá so với giá trị thực. Điều này khiến cho những lô đất giá cao khó bán vì ngay cả những nhà đầu tư, họ cũng tính toán cẩn thận giá trị thực của đất.

Vị chuyên gia nhận định, về giá căn hộ, dự báo trong năm 2022, các chuyên gia cho rằng, kịch bản khả quan hạ giá chung cư là điều khó xảy ra nhất là khi nguồn cung đang khan hiếm. Tình trạng lạm phát, tăng chi phí nguyên vật liệu sẽ khiến cho giá căn hộ tăng cao.