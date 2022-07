Rạp chiếu phim "cấm cửa" thanh thiếu niên mặc vest đi xem Minions

Xu hướng cho thấy các nhóm thanh thiếu niên tự gọi mình là "Quý ông" mặc vest và mang chuối, liên quan đến món ăn nhẹ yêu thích của Minion, đến rạp chiếu phim (Ảnh chụp màn hình).

Các video có hashtag #Gentleminions đã gây sốt trên mạng xã hội, một số video thu hút cả triệu lượt xem.

Các "quý ông Minion" (Gentleminions) mặc vest lịch sự rồi đi xem phim theo nhóm lớn và hò reo rất to khi phim bắt đầu chiếu. Tất cả nhằm bắt chước nhân vật siêu phản diện Gru trong phim, bao gồm cả trang phục và chuyển động tay của nhân vật.

Vì đối tượng chính mà bộ phim hướng đến là trẻ nhỏ, nên xu hướng bắt đầu như một lễ kỷ niệm mỉa mai bộ phim ra mắt cho thanh thiếu niên.

Các thiếu niên đã bị buộc tội làm gián đoạn bộ phim bằng cách gây ồn ào và ném đồ trong rạp.

Nhân viên tại một số rạp chiếu phim thậm chí còn cho biết họ đã phải chịu thiệt hại lớn, phải hoàn lại tiền vì hành vi xấu, theo tờ Mirror.

Một người dùng Twitter đã chia sẻ bức ảnh chụp bảng thông báo tại rạp ODEON ở Anh có nội dung: "Do những lộn xộn gần đây liên quan tới trào lưu #Gentleminions, bất kỳ nhóm khách nào mặc vest sẽ không được vào xem phim 'Minions: The Rise of Gru'. Xin cảm ơn".

Theo Fast Company, mặc dù xu hướng đang "hot" này là nhằm mục đích chế nhạo bộ phim, nhưng lại thực sự khiến 'Minions: The Rise of Gru' trở thành một trong những bộ phim có doanh thu mở màn tốt nhất trong lịch sử tính đến ngày 4/7. Theo Box Office Mojo, bộ phim đã mang về hơn 125 triệu USD tại Mỹ và 93 triệu USD ở nước ngoài trong tuần đầu công chiếu.

Nếu như các rạp chiếu phim không hài lòng với các khách hàng mặc vest, thì Universal Pictures lại thể hiện sự ủng hộ. "Gửi đến tất cả những ai đi xem phim @Minions trong trang phục vest: Chúng tôi có thấy bạn và chúng tôi yêu bạn", Universal đăng trên Twitter.

Tài khoản chính thức của Minions trên TikTok cũng khuyến khích trào lưu Gentleminions bằng cách đăng một video với hình ảnh minion nhìn ra cửa sổ thấy cả đoàn thanh thiếu niên mặc vest.

Video cổ vũ trào lưu #Gentleminions được đăng bởi tài khoản Minions.

Khi một người dùng TikTok đăng đoạn video và hỏi: "Tại sao mọi người lại mặc vest?", tài khoản Minions đã trả lời rằng đó chính là quy định về trang phục".

"Minions: The Rise of Gru," là một phần trong loạt phim "Despicable Me", được phát hành vào ngày 1/7.