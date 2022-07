Chênh lệch lớn về thu nhập khiến nhiều y, bác sĩ Nghệ An chuyển từ công lập ra ngoài công lập

Trong vòng hơn 1 năm qua, tại Nghệ An có tới 119 y, bác sĩ viết đơn xin nghỉ việc trong các bệnh viện công lập. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, kỳ họp thứ 7, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã lên tiếng giải thích nguyên nhân "chảy máu chất xám" ngành Y tế.