Real Madrid vs Barcelona (3h00 ngày 21/3): Khi cán cân đổi chiều

Nhưng trước chuỗi ngày tươi đẹp đó, Real Madrid từng trải qua khoảng thời gian dài bị thất thế ở những trận Kinh điển. Trong 22 lần chạm trán đối thủ kể từ năm 2008 đến 2019, đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ giành chiến thắng 4, hòa 4 và để thua đến 14 lần. Tồi tề hơn, có đến 4 lần trong số đó mà Los Blancos phải nhận thất bại muối mặt với cách biệt 4 bàn trở lên.

Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2019 cũng là khoảng thời gian mà Real Madrid đánh mất vị thế ở cuộc đua danh hiệu. Kền kền trắng chỉ nhỉnh hơn kình địch chút ít ở đấu trường châu Âu với 4 chiếc cúp Champions League so với 3 ở Barcelona. Nhưng ở đấu trường trong nước, Los Blancos hoàn toàn thua thiệt. Mặc dù đã bỏ ra hơn 1 tỷ Euro để chiêu mộ những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, Kền kền trắng giành được 2 danh hiệu La Liga và 2 Copa del Rey trong suốt khoảng thời gian nói trên. Trong đó, con số của đội bóng xứ Catalonia lần lượt là 8 và 7.

El Clasico vào rạng sáng 21/3 tới là trận lượt về La Liga mùa này giữa Real Madrid vs Barcelona.

Gió đã đảo chiều kể từ khi Barcelona đưa về Quique Setien để thay thế cho Ernesto Valverde vào tháng 1 năm 2020. Dưới thời Valverde, Barcelona có thể trải qua hai mùa giải liên tiếp lỡ hẹn với Champions League với kịch bản bị ngược dòng không tưởng. Tuy nhiên, chí ít cựu HLV 58 tuổi đem đến một sự ổn định ở giải quốc nội. La Blaugrana đã giành hai chức vô địch La Liga đầy thuyết phục với cách biệt 17 và 19 điểm với Real Madrid, và chừng đó là đủ để Lionel Messi cảm thấy tạm hài lòng.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên bung bét một khi Setien ngồi vào chiếc ghế nóng, Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng vào thời điểm chiến lược gia 63 tuổi nhậm chức. Sáu tháng sau, họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai và cách biệt 5 điểm trước kình địch Real Madrid. Sau đó là 90 phút ác mộng trước Bayern Munich tại Lisbon. Setien bị sa thải ngay sau trận đấu đó, Messi thì đâm đơn xin rời đội bóng còn Barcelona bắt đầu manh nha xuất hiện những rắc rối kinh tế.

12 tháng và thêm một mùa giải thất bại sau đó, đội chủ sân Camp Nou đã phải nói lời chia tay với số 10 vĩ đại nhất lịch sử của họ. Hàng loạt bản hợp đồng hớ với tổng trị giá lên đến 1 tỷ Euro khiến đội bóng xứ Catalan trả giá bằng việc phải tuyển quân theo phong cách thắt lưng buộc bụng trong những năm gần đây. Để rồi, khi nhìn vào danh sách 11 cái tên được HLV Ronald Koeman lựa chọn xuất phát ở trận Clasico lượt đi mùa giải này, nhiều người đã không khỏi giật mình khi thấy một Barcelona tầm trung đến vậy.

Công bằng mà nói, Real Madrid cũng không hoàn toàn tận dụng được sự suy yếu của Barcelona. Sau chức vô địch Champions League lần thứ 13 trong lịch sử, Los Blancos chỉ giành duy nhất danh hiệu La Liga mùa giải 2019/20. Ở đấu trường châu Âu, màn ngược dòng kịch tính trước PSG vào tuần trước mới chỉ là lần thứ hai trong bốn mùa giải vừa qua, đội chủ sân Bernabeu mới vượt qua được vòng 16 đội

Điều khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid so với kình địch là họ vẫn duy trì được sự ổn định. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo và mùa hè vừa qua là bộ đôi Raphael Varane và Sergio Ramos cùng ra đi, Kền kền trắng vẫn giữ được hầu hết bộ khung đá chính đã đem về cho họ 3 danh hiệu Champions League liên tiếp. Cũng giống đội bóng xứ Catalan, Real Madrid cũng không có quá nhiều bản hợp đồng thành công. Eden Hazard và Luka Jovic là những nỗi thất vọng tràn trề. Eder Militao, Rodrygo và Eduardo Camavinga cần thêm thời gian để thể hiện bản thân. David Alaba và Ferland Mendy có thể tạm coi là những thương vụ chất lượng.

Tuy nhiên, việc vẫn có thể duy trì đội hình gồm ngôi sao đẳng cấp thế giới giúp Real Madrid không gặp khó khăn để duy trì vị thế một kẻ chinh phạt. Trong một mùa giải mà cả Atletico Madrid và Barcelona đều sa sút, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đang băng băng về đích ở đấu trường quốc nội. Cách biệt giữa họ và Barcelona bước vào trận Clasico cuối tuần này là 15 điểm, và điều đó thể hiện rõ nhất sự tương phản của màn trình diễn và chất lượng nhân sự của hai đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Sự ổn định cũng là cách Barcelona xoay chuyển cán cân trước kình địch vào cuối thập kỷ trước. Sau khoảng thời gian làm nền cho thế hệ Galaticos 1.0, đội bóng xứ Catalan đã tìm được cho mình những HLV phù hợp với triết lý theo đuổi như Frank Rijkaard và sau này, Pep Guardiola. Họ xây được một bộ khung duy trì đỉnh cao ở thời gian dài, với hạt nhân là Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Dani Alves và Carles Puyol.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid lại phải trải qua quá trình chuyển giao giữa chiến lược Hà Lan hóa của Ramon Calderon và Galaticos 2.0 của Florentino Perez. Phải mất rất nhiều năm, dù đã đem về những ngôi sao như Ronaldo, Kền kền trắng mới có thể dần bắt kịp được kình địch. Còn suốt một thời gian dài trước đó, Los Blancos phải chấp nhận vai chiếu dưới trong những trận Kinh điển.

Còn bây giờ, cán cân lại thay đổi. Real Madrid là một tập thể có sự hài hòa của những cựu binh lâu năm như Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos; và lứa sao trẻ tiềm năng với lá cờ đầu mang tên Vinicius. Họ vẫn có sự hẫu thuận đến từ túi tiền không đáy của chủ tịch Perez. Quan trọng nhất, Real Madrid vẫn là thỏi nam châm để thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kylian Mbappe hay Erling Haaland.

Trong khi đó, Barcelona bây giờ lại đem đến những sự bất định. Họ mới chỉ bước đầu đi vào quá trình chuyển đổi hậu Messi. Những Gavi, Nico, Pedri hay Ansu Fati cần nhiều năm nữa để có thể vươn tầm của một ngôi sao. HLV Xavi dù đã đem đến sự tích cực, nhưng để kỳ vọng ông sẽ thành công ngay lập tức như cách Guardiola đã làm là chuyện không tưởng. Trong khi đó, tài chính eo hiệp khiến đội bóng này chỉ có thể trông chờ vào những bản hợp đồng ngon-bổ-rẻ. Đó là cách hoạt động của một đội bóng tầm trung, chứ một phải một kẻ chinh phạt danh hiệu.

Trước khi được sống trong những ngày tháng tươi đẹp trước kình địch, người hâm mộ Real Madrid đã phải chịu đựng hơn 10 năm với không ít cơn ác mộng ở những trận Siêu kinh điển. Giờ đây, gió đã đổi chiều, và có lẽ đến lượt người hâm mộ Barcelona sẽ phải trải qua những cảm giác không hề dễ chịu trong những trận El Clasico.

Trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona trong khuôn khổ vòng 29 La Liga sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 3h (21/3) trên kênh ON Football, ứng dụng ON, ON Sports TV. Trước đó, kênh sự kiện El Clasico sẽ lên sóng ứng dụng On Sports TV từ 12h (20/3).

