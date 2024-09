Reuters: Tình báo Israel cài đặt chất nổ vào máy nhắn tin của Hezbollah

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters.

Thông tin này làm sáng tỏ một sự cố an ninh chưa từng có của Hezbollah, khi hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ trên toàn Lebanon, khiến 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương, bao gồm cả chiến binh của nhóm và đại sứ Iran tại Beirut.

Hezbollah, được Iran hỗ trợ, đã tuyên bố sẽ trả thù Israel, quốc gia mà quân đội từ chối bình luận về vụ nổ.

Âm mưu này dường như đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, theo nhiều nguồn tin cho Reuters. Một nguồn an ninh cấp cao của Lebanon cho biết nhóm đã đặt hàng 5.000 máy nhắn tin từ Gold Apollo, một công ty có trụ sở tại Đài Loan, mà một số nguồn nói rằng đã được đưa vào đất nước vào mùa xuân.

Nguồn an ninh cấp cao của Lebanon đã xác định được một bức ảnh của mẫu máy nhắn tin, AP924, giống như những máy nhắn tin khác có khả năng nhận và hiển thị tin nhắn văn bản qua sóng không dây nhưng không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Các chiến binh Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp để cố gắng tránh bị Israel theo dõi vị trí, hai nguồn quen thuộc với hoạt động của nhóm cho biết với Reuters trong năm nay. Tuy nhiên, nguồn an ninh cấp cao cho biết các thiết bị đã bị dịch vụ tình báo của Israel sửa đổi "tại cấp sản xuất."

"Mossad đã gắn một mạch vào bên trong thiết bị trên đó có chất nổ nhận mật mã. Rất khó để phát hiện điều này bằng bất kỳ phương tiện nào. Ngay cả với bất kỳ thiết bị hay máy quét nào," nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn mã hóa được gửi đến, kích hoạt đồng thời các chất nổ. Một nguồn an ninh khác nói với Reuters rằng lên tới ba gram chất nổ đã được giấu trong các máy nhắn tin mới và đã không bị Hezbollah phát hiện trong nhiều tháng.

Cũng giống như Reuters, một số người cho rằng Israel có thể đã thâm nhập vào chuỗi cung ứng máy nhắn tin của Hezbollah. The New York Times đưa tin rằng Israel đã giấu chất nổ trong một lô máy nhắn tin mới trước khi chúng được nhập khẩu vào Lebanon, theo thông tin từ các quan chức Mỹ và các quan chức khác được thông báo về hoạt động này.

Mỹ khẳng định không liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mathew Miller khẳng định: "Mỹ không liên quan đến sự việc và không biết trước sự việc". Ông cũng thúc giục Iran không tiến hành hành động trả thù để tránh làm căng thẳng thêm tình hình.

Công ty Đài Loan phủ nhận liên quan

Tuy nhiên sáng nay 18/9, Công ty Gold Apollo của Đài Loan tuyên bố họ không sản xuất các máy nhắn tin đã được sử dụng trong các vụ nổ ở Lebanon.

Nhà sáng lập Hsu Ching-Kuang của công ty cho biết, các máy nhắn tin được sử dụng trong vụ nổ được sản xuất bởi một công ty ở châu Âu có quyền sử dụng thương hiệu của công ty Đài Loan này.

"Sản phẩm không phải của chúng tôi. Chỉ có điều nó mang thương hiệu của chúng tôi," ông nói.

Hsu không nêu tên công ty mà ông cho rằng đã sản xuất các máy nhắn tin, đồng thời cho biết Gold Apollo cũng là nạn nhân trong sự cố này.

"Chúng tôi là một công ty có trách nhiệm. Điều này thật đáng xấu hổ," ông nói.

Hình ảnh của các máy nhắn tin bị phá hủy được phân tích bởi Reuters cho thấy định dạng và nhãn dán ở mặt sau phù hợp với máy nhắn tin được sản xuất bởi Gold Apollo, có trụ sở tại Đài Bắc.

Hezbollah điều tra

Hezbollah đang chao đảo sau cuộc tấn công, khiến nhiều chiến binh và người khác bị thương, phải nhập viện hoặc thiệt mạng. Một quan chức Hezbollah, nói với điều kiện giấu tên, cho biết vụ nổ là "sự cố an ninh lớn nhất" của nhóm kể từ khi xung đột Gaza giữa Israel và đồng minh Hamas của Hezbollah bùng nổ vào ngày 7 tháng 10.

"Đây là thất bại lớn nhất về tình báo phản gián mà Hezbollah đã gặp phải trong nhiều thập kỷ," Jonathan Panikoff, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia của chính phủ Mỹ về Trung Đông, cho biết.

Hezbollah cho biết họ đang tiến hành một "cuộc điều tra an ninh và khoa học" về nguyên nhân của các vụ nổ và tuyên bố Israel sẽ nhận "hình phạt thích đáng".

Ngoài thông tin cho rằng Israel xâm nhập vào nguồn cung máy nhắn tin, các nguồn ngoại giao và an ninh suy đoán rằng vụ nổ có thể do pin của các thiết bị phát nổ, có thể là do nhiệt độ quá cao hoặc pin sạc đầy. Tuy nhiên các chuyên gia cũng đặt dấu hỏi vì khó có trường hợp xảy ra nổ hàng loạt như vậy.

Các lực lượng tình báo Israel trước đây đã từng gài chất nổ vào điện thoại cá nhân để nhắm mục tiêu kẻ thù, theo cuốn sách năm 2018 "Rise and Kill First." Các hacker cũng đã chứng minh khả năng tiêm mã độc vào thiết bị cá nhân, khiến chúng quá nhiệt và phát nổ trong một số trường hợp.