Robert Downey Jr. đã mang về Oscar đầu tiên của mình vào đêm trao giải Oscar 2024 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng anh cũng nhận về một lượng lớn chỉ trích về cách lên bục nhận giải thưởng này.

Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trình bày bởi năm người chiến thắng trước đó, trong đó có "nhà vô địch" năm ngoái Quan Kế Huy - người đã giành giải cho vai diễn của mình trong "Everything Everywhere All at Once".

Robert Downey Jr. "coi thường" diễn viên gốc Việt?

Quan Kế Huy không giấu được sự hồi hộp khi thông báo Robert Downey Jr. là người chiến thắng của năm nay với vai diễn Lewis Strauss trong "Oppenheimer". Rất lịch sự, nam diễn viên "Everything Everywhere All at Once" giữ chiếc tượng Oscar cùng với phong bì có tên của Robert Downey Jr. khi anh bước lên sân khấu.

Robert Downey Jr. đã "bơ đẹp" nam diễn viên Quan Kế Huy, trong khi chính nam diễn viên "Everything Everywhere All at Once" này đã trao tượng vàng Oscar 2024 cho anh. Clip: ABC.

Nhưng khi Robert Downey Jr. đến sân khấu, anh thậm chí không nhìn vào Quan Kế Huy, nhanh chóng nhận tượng vàng Oscar từ tay người trao giải mà không mảy may chú ý đến người đồng nghiệp này. Nam diễn viên "Iron man" chỉ bắt tay với đồng trao giải Tim Robbins và chào Sam Rockwell trước khi quay lại nhìn về phía đám đông người hâm mộ, hoàn toàn "phớt lờ" Quan Kế Huy khi anh ấy cố gắng đưa tới chiếc phong bì Oscar cho mình.

Robert Downey Jr. cảm ơn "Sam" và "đám bạn" trong bài diễn thuyết của mình và cũng đã chụp ảnh tự sướng với Quan Kế Huy và các ngôi sao đồng trao giải khác sau khi giành giải. Nhưng người hâm mộ nhanh chóng chỉ trích hành động né tránh của anh trên mạng xã hội, so sánh nó với cách Taylor Swift đã đối xử với Celine Dion tại lễ trao giải Grammy mới đây.

Thái độ gây chú ý khi nhận giải thưởng Oscar 2024 của Robert Downey Jr. nhận về bình luận trái chiều. Ảnh: ER.

"Ồ, Robert Downey Jr. đã tránh né tương tự như Taylor Swift - Celine Dion đúng là hơi thô lỗ", một người dùng X chia sẻ.

"Robert Downey Jr. có thể đã phản ứng tích cực hơn đối với Quan Kế Huy khi nhận giải Oscar đầu tiên của mình"; "Robert Downey Jr. hoàn toàn phớt lờ người tiền nhiệm cũng có tượng vàng Oscar Quan Kế Huy, chính là người trao giải thưởng cho anh"... là những bình luận tương tự chỉ trích hành động có phần kiêu ngạo và trịch thượng của Robert Downey Jr.

Thành công của Robert Downey Jr. ở Oscar là điểm đỉnh của một mùa giải thưởng sôi động đối với nam diễn viên này. Nhờ vai diễn trong "Oppenheimer", anh còn giành thêm một giải Quả cầu vàng, giải SAG và một giải BAFTA.