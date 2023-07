Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí New York Times, Downey Jr. cho biết, suốt 11 năm dành để đóng vai Iron Man hay tỷ phú Tony Stark trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã khiến anh tự hỏi, liệu suốt thời gian đó, bản thân đã để mất bao nhiêu cơ hội thử sức với các vai diễn khác?



"Bạn bắt đầu tự hỏi rằng, liệu khả năng của mình có thui chột đi hay không?", Downey Jr. xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel lần đầu tiên trong "Iron Man" năm 2008 và tiếp tục thủ vai cho nhân vật đến "Avengers: Endgame" năm 2019.

Robert Downey Jr. cho biết, đạo diễn Christopher Nolan, người đã chọn anh đóng vai trong bom tấn mới ra rạp "Oppenheimer", muốn thấy một phía khác của anh.

Robert Downey Jr. lo "mất nghề" vì đóng phim Marvel

Robert Downey Jr. lo lắng vì đóng vai "Iron Man" quá lâu. Ảnh: IT.

"Tôi biết Christopher Nolan luôn muốn khai thác những khía cạnh vốn đã thui chột của tôi, tuy nhiên anh ấy cũng giỏi trong việc sử dụng những điểm mạnh của tôi nữa", Downey Jr. giải thích.

Trong "Oppenheimer", Downey Jr. đóng vai Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Lewis Strauss. Bộ phim kể về sự phát minh của bom nguyên tử, một sự thay đổi về phong cách mà Downey Jr. cho biết anh luôn mong đợi.

"Tôi rất mừng khi được tham gia một sản phẩm chất lượng, trước đó phim của tôi chỉ thống trị về mặt doanh thu thôi. Tôi vui mừng vì đã trở lại với phong cách đậm chất điện ảnh hơn", anh nói.

Robert Downey Jr. sinh ngày 4/4/1965 tại Manhattan, thành phố New York, trong một gia đình nghệ thuật. Cha của anh là đạo diễn Robert Downey Sr. và người mẹ là diễn viên Elsie Ann Ford.

Downey Jr. đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ khi còn rất trẻ. Anh xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình như "Weird Science" (1985), "Less Than Zero" (1987) và ghi được những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, trong suốt những năm 1990, Downey Jr. đã phải đối mặt với nhiều vấn đề cá nhân về ma túy. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp và anh đã phải trải qua quá trình phục hồi khá dài.

Sự trở lại của Downey Jr. diễn ra vào những năm 2000, khi anh đã thể hiện vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như "Kiss Kiss Bang Bang" (2005) và "Zodiac" (2007). Nhưng thành công thực sự của anh đến từ vai diễn Iron Man/Tony Stark trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh đã đóng vai này lần đầu tiên trong bộ phim "Iron Man" (2008) và tiếp tục thủ vai cho nhân vật trong nhiều phần tiếp theo. Vai diễn này đã đưa tên tuổi của anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood.

Ngoài vai diễn Iron Man, Downey Jr. cũng đã tham gia vào nhiều dự án điện ảnh thành công khác, bao gồm các bộ phim "Sherlock Holmes" (2009) và "Tropic Thunder" (2008). Anh đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử danh giá trong sự nghiệp của mình, trong đó có đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Chaplin" (1992).