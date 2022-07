Robert Lewandowski: Chủ công mới của Barca và giấc mơ Quả Bóng Vàng

Những bước chân huy hoàng

Định mệnh có lẽ đã sớm sắp đặt Robert Lewandowski sẽ là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Cha của anh là vận động viên Judo và cũng từng thi đấu bóng đá, còn mẹ của anh là vận động viên bóng chuyền. Thử qua một vài môn thể thao, trái bóng tròn dưới chân thực sự là cảm giác mà anh thích thú. Sự nghiệp của Lewy từ nhỏ đã sớm được soi đường chỉ lối.

Những năm tháng khi còn khoác áo các cấp độ trẻ của Lewandowski không mấy suôn sẻ. Số phận không cho anh được thuận lợi phát triển tài năng như bao cầu thủ khác bởi chấn thương. Nghiệt ngã hơn, người cha luôn mong muốn được thấy cậu con trai Robert thi đấu lại đột ngột qua đời vào năm 2005. Thậm chí, trận đấu đầu tiên của con trai mình, ông cũng không được xem.

Lewandowski đã trải qua nhiều năm thành công tại Bayern Munich. Ảnh: SPORT

Tới khi anh gia nhập Dortmund, nơi bắt làm nên tên tuổi của anh, cũng không được mấy dễ dàng. Mọi chuyện chỉ xoay chuyển tại Signal Iduna Park bắt đầu bởi chấn thương Lucas Barrios và Jurgen Klopp chọn Robert Lewandowski làm người thay thế. Phần còn lại, như chúng ta hay nói với nhau: "Đó là lịch sử".

10 danh hiệu Bundesliga, 6 siêu cúp Đức, UEFA Champions League (2019-2020), 2 FIFA The Best và vô số danh hiệu khác, Lewandowski đã giành được cùng Dortmund và Bayern Munich. Lewandowski là một trong số ít những số 9 xuất sắc nhất hiện nay và xa hơn anh, có thể coi là một trong những tiền đạo xuất sắc và toàn diện nhất trong mọi thời đại.

"Đầy" nhưng chưa "đủ"

Còn gì tuyệt vời hơn khi Lewandowski có một gia đình tuyệt vời từ cha, mẹ, chị gái và cả vợ mình đều là những VĐV thể thao chuyên nghiệp. Cô vợ Anna của anh từng đạt HCĐ Karate thế giới năm 2009. Cuộc sống ngoài sân cỏ của anh luôn hạnh phúc với vợ và 2 cô con gái, chưa từng có những thông tin hay tin đồn gì không tốt về Lewy ở ngoài sân cỏ.

Còn với bóng đá, no nê danh hiệu có lẽ tình trạng của Lewandowski tại Bayern lúc này. Anh đã cùng "Hùm xám xứ Bavaria" đoạt mọi danh hiệu ở cấp độ CLB. Nhiều nhưng có lẽ với siêu tiền đạo người Ba Lan là chưa thể trọn vẹn.

Lewandowski có cuộc sống gia đình viên mãn. Ảnh: SPORT

Tới hết sự nghiệp, việc dành danh hiệu cùng ĐTQG của anh thật khó, bởi Ba Lan không phải một tập thể mà có thể cho anh những vệ tinh đủ tốt. Đó là danh hiệu tập thể duy nhất mà Lewy còn thiếu, nhưng nhìn lại bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của anh cũng vẫn còn thiếu.

Năm 2020, giải thưởng Quả Bóng Vàng bị hủy bỏ gây nên làn sóng tranh cãi rất lớn bởi khả năng cao, chắc chắn nó sẽ khó lọt khỏi tay của Lewandowski được. Tới năm sau, anh lại không thể giành chiến thắng trước Messi để rồi lại ngậm ngùi để lỡ danh hiệu cao quý này một lần nữa. 2 danh hiệu FIFA The Best 2 năm liên tục không thể làm Lewy thỏa mãn. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đó chỉ như những danh hiệu an ủi dành cho anh vậy.

Khát vọng giành Quả Bóng Vàng

Có một thực tế chỉ ra rằng, trong khoảng từ đầu thập niên 2000 trở lại đây, người giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng chủ yếu tới từ Real Madrid hoặc Barcelona. Thậm chí, Luka Modric là người chen giữa kỷ nguyên của Messi - Ronaldo cũng không nằm ngoài 2 đội bóng của La Liga. Và tới đây, rất có thể Karim Benzema (Real Madrid) sẽ là chủ nhân Quả Bóng Vàng 2022.

"Kỷ nguyên của tôi tại Bayern Munich đã khép lại. Khả năng ở lại đội bóng này của tôi là không còn. Bayern là một đội bóng chuyên nghiệp và nghiêm túc. Tôi tin rằng họ sẽ không giữ chân tôi. Tôi không còn muốn chơi bóng ở đây nữa", đó là những gì Lewandowski công khai chia sẻ trước truyền thông với mong muốn được chuyển tới Barcelona.

Lewandowski muốn chinh phục những thử thách mới cùng Barca. Ảnh: SPORT

Có lẽ, Lewandowski cũng hiểu được phần nào nếu muốn có danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong phần còn lại của sự nghiệp, Barca là điểm tới hết sức lý tưởng. Đội chủ sân Spotify Camp Nou cũng đã sẵn sàng để chào đón chân sút chủ lực mới bằng hàng hoạt những bản hợp đồng mùa hè chất lượng cùng những sao mai vốn đầy hứa hẹn.

"Vắng Lewy, Bayern Munich sẽ mất rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi phải lấp được khoảng trống đó. Sadio Mane đương nhiên là cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể ghi 40, 50 bàn", Kimmich phát biểu trên Goal.

Rõ ràng, giá trị của Lewandowski vẫn rất lớn trong mắt những đồng đội cũ, và có lẽ đó là lý do Bayern không muốn để anh ra đi. Hứa hẹn, cùng với Benzema, La Liga và cả El Clasico sẽ lại hấp dẫn trở lại khi sở hữu 2 tiền đạo cắm xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Và cũng đầy hứa hẹn với tương lai phía trước của Barcelona hay chính cơ hội bổ sung danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà Lewandowski còn thiếu.