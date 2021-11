Rời Than Quảng Ninh, cầu thủ từng đi “phụ hồ” gia nhập Sài Gòn FC

Ngày 28/10, Ban cấp phép VFF đã ban hành công văn không cấp phép cho CLB Than Quảng Ninh. Điều đó có nghĩa là V.League 1 mùa giải 2022 sẽ còn 13 đội bóng. Theo tìm hiểu, Ban cấp phép VFF đã nỗ lực trao đổi bằng văn bản theo trình tự với đại diện CLB Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, đội bóng này đã không có phản hồi đầy đủ, gần như không còn hoạt động. Thậm chí khi phía Ban cấp phép VFF cho CLB Than Quảng Ninh thêm 1 tuần để tự cứu mình, họ cũng án binh bất động.

Tính tới thời điểm này, CLB Than Quảng Ninh đã thanh lý xong với 30 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 đội bóng này. Ngay cả những cầu thủ thuộc tuyến trẻ cũng ngậm ngùi ra đi để tự cứu mình. Được biết, các cầu thủ đều chấp nhận không kiện đội bóng đất Mỏ, qua đó nhận giấy thanh lý hợp đồng để chuyển đến đầu quân cho CLB mới trong mùa giải 2022.

Vũ Hồng Quân trong ngày ký hợp đồng với Sài Gòn FC. Ảnh: Sài Gòn FC.

Mới nhất, 2 gương mặt đầy tài năng của Than Quảng Ninh là Bùi Ngọc Long và Vũ Hồng Quân đã quyết định Nam tiến để khoác áo CLB Sài Gòn FC. Cả hai vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng với đội bóng do HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt.

Bùi Ngọc Long sinh năm 2001, là một tiền vệ trẻ triển vọng của CLB Than Quảng Ninh và U19 Việt Nam. Anh được gọi bổ sung lên đội 1, giai đoạn 2 của V.League 2020 trong màu áo Than Quảng Ninh và có những đóng góp đáng kể cho đội bóng bởi lối đá kĩ thuật, tốc độ mặc dù thể hình không nổi trội.

Khi được hỏi về việc triệu tập lên U19 trong năm 2021, Bùi Ngọc Long chia sẻ thêm: "Việc được triệu tập U19 năm vừa rồi với em thì đấy là một điều tuyệt vời và cũng là động lực cực kì lớn đối với em. Vì trước đó em cũng mất gần một năm trở về với gia đình và đi làm một vài nơi rồi mới quay lại chơi bóng tiếp. Số đông người bên cạnh không ủng hộ việc em quyết định tiếp tục, nhưng hoài bão của mình cũng không ai làm hộ mình.

Vũ Ngọc Long trong ngày ký hợp đồng với Sài Gòn FC. Ảnh: Sài Gòn FC.

Những đợt tập trung tiếp theo thì em không chắc nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình. Còn được triệu tập hay không thì còn phụ thuộc vào khả năng của mình, cách mình tập luyện và thi đấu thể hiện trên sân. Thể hình thua kém nhưng không phải điều em lo lắng. Đời cầu thủ em nghĩ sợ chấn thương và kém may mắn hơn. Giờ cứ cố gắng hết sức rồi mọi chuyện thế nào mình vẫn chấp nhận được vì không từ bỏ thôi ạ".

Trong thời điểm CLB Than Quảng nợ lương cầu thủ nhiều tháng và rồi tuyên bố dừng hoạt động, Bùi Ngọc Long và nhiều cầu thủ trẻ lâm vào cảnh lao đao, khi mức lương cứng của họ chỉ vào khoảng 2 triệu đồng/tháng và chưa có bất cứ khoản "lót tay" nào cả. Tiền vệ 20 tuổi này từng phải mua chịu giày, mượn tiền một số đàn anh để duy trì cuộc sống. Thậm chí khi anh đăng tải bức ảnh mặc áo khoác, quần đùi và cầm theo cây búa để đập gạch lên trang facebook cá nhân, nhiều NHM còn ngỡ anh phải đi làm thêm nghề phụ hồ để kiếm tiền. Tuy vậy, đây chỉ là bức ảnh Bùi Ngọc Long tranh thủ lúc rảnh rỗi phụ giúp khu phố cải tạo lại đường xá.

Tính tới thời điểm này, Sài Gòn FC đã chiêu mộ 6 tân binh. Ngoài Bùi Ngọc Long và Vũ Hồng Quân, trước đó họ đã lần lượt ký hợp đồng với Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Nguyễn Quốc Long (CLB Hà Nội FC), Bolaji Oseni, Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh).

Bùi Ngọc Long từng lâm vào cảnh lao đao khi Than Quảng Ninh nợ lương kéo dài rồi dừng hoạt động. Ảnh: FBNV.

Theo thông tin mà Dân Việt có được, trong vài ngày tới, Sài Gòn FC có thể sẽ đón 2 "bom tấn" thực thụ, đó là Hà Đức Chinh và Geovane. Hà Đức Chinh đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng ở SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC được xem là bến đỗ tiềm năng nhất của tuyển thủ Việt Nam này. Tuy vậy, Hà Đức Chinh đòi "lót tay" lên tới 2,5 tỷ đồng/mùa và hợp đồng 3 năm. Thế nên, đây có thể coi là một thách thức cho tham vọng của Sài Gòn FC.

Trong khi đó, Geovane cũng đã nằm trong danh sách thanh lý của Hà Nội FC do thi đấu không đạt yêu cầu ở mùa giải vừa qua. Theo tiết lộ, chân sút người Brazil này nhiều khả năng sẽ trở lại Sài Gòn FC, nơi từng giúp anh ghi dấu ấn ở V.League.

Khi còn chơi bóng tại Sài Gòn FC, cầu thủ sinh năm 1994 được đánh giá là ngoại binh đáng xem nhất tại V.League. Có người còn nói rằng sau gần một thập kỷ khi chia tay Leandro, V.League mới có một tiền vệ tấn công người Brazil mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả đến vậy. Một số gọi anh là "King Leandro 2.0"...