Theo thông tin cập nhật từ nhà báo Laurie Whitwell (tờ The Athletic), Cristiano Ronaldo đã nhắc lại mong muốn rời M.U trong cuộc họp tại cơ sở đào tạo Carrington vừa qua nhưng các GĐĐH tiếp tục khẳng định anh không phải để bán. Sau khi thảo luận, nguyên nhân chính mà Ronaldo muốn ra đi là anh muốn dành mùa giải 2022/23 tại Champions League để có thể củng cố thành tích ghi bàn của mình trong giải đấu. Ronaldo hiện dẫn đầu với 140 bàn thắng - nhiều hơn 15 bàn so với Lionel Messi. Việc giành được danh hiệu và lý do gia đình cũng là động lực chính.



Ronaldo đàm phán trở lại Sporting sau khi bị các ông lớn châu Âu từ chối

Cũng theo nguồn tin từ Laurie Whitwel, Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đang đàm phán hợp đồng với Sporting Lisbon về việc quay trở lại thi đấu cho đội bóng Bồ Đào Nha ở mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, Sporting có thể gặp vấn đề trong việc đảm bảo tài chính để thương vụ này có thể xảy ra. Hơn nữa phía M.U vẫn giữ nguyên quan điểm không bán CR7.



Sau lưng Ronaldo hiện không còn đường lùi. Fan M.U dần mất đi tình yêu với anh, fan Atletico giăng biểu ngữ yêu cầu đội bóng bỏ ý định chiêu mộ anh, ban lãnh đạo Bayern Munich cũng thẳng thừng từ chối bằng những tuyên bố đanh thép. Chỉ cần thêm một quyết định sai lầm, Ronaldo sẽ đập nát hình tượng mà anh cất công tạo dựng suốt nhiều năm trời.

Dù là tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, Sporting Lisbon không phải ứng viên vô địch Champions League trong vài năm trở lại đây. Chính vì vậy, việc anh lựa chọn trở lại đội bóng Bồ Đào Nha chẳng khác nào bước lùi trong sự nghiệp.

Ronaldo muốn được hít thở không khí Champions League mùa tới

Ronaldo biết điều này nhưng anh không đặt nặng khả năng vô địch lẫn tiến sâu mà chỉ cần tiếp tục hít thở bầu không khí Champions League, nâng cao thành tích ghi bàn. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng người đại diện của Ronaldo còn liên hệ với Dortmund vì tin rằng đội bóng Đức cần giải pháp thay thế Sebastien Haller – người đang điều trị ung thư.



Vào sáng thứ Ba (26/7) vừa qua, Ronaldo đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế, bao gồm một số công việc trên sân cỏ, nhưng không tham gia vào buổi tập cùng với các đồng đội của mình. Anh đã ngồi xem M.U đối đầu với Wrexham trong trận giao hữu tại Carrington vào thứ Tư (27/7).