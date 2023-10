Ronan Keating và Epik High "cháy" hết mình, đưa khán giả trở lại với thanh xuân

Chiều tối 30/9, sự kiện âm nhạc HAY FEST 2023 diễn ra tại công viên Yên Sở (Hà Nội). Với thông điệp "Nơi thanh xuân hội tụ", chương trình có sự quy tụ của dàn nghệ sĩ đình đám với 2 tên tuổi quốc tế là Ronan Keating (Boyzone) và nhóm nhạc Epik High (Hàn Quốc). Cùng với đó, những gương mặt trẻ nổi bật, đại diện cho các dòng nhạc khác nhau của làng nhạc Việt cũng xuất hiện như: Trung Quân, Hoàng Dũng, Thịnh Suy, MCK, Bùi Trường Linh, GiGi Hương Giang…

Sân khấu HAY FEST mùa 2 được thiết kế cầu kỳ và hoành tráng hơn nhiều so với mùa 1. Để tiệm cận với các sân khấu quốc tế, ê-kíp tiếp tục sử dụng hệ thống loa L-Acoustic - thương hiệu gắn liền với hơn 60% lễ hội âm nhạc cao cấp trên thế giới.

Ronan Keating trên sân khấu HAY FEST 2023. (Ảnh: NSX)

Điểm nhấn được mong đợi nhất tại HAY FEST có lẽ là sự xuất hiện của ngôi sao quốc tế Ronan Keating. Ở tuổi U50, thủ lĩnh nhóm nhạc Boyzone vẫn rất phong độ, điển trai với giọng hát ấm ấp, truyền cảm. Giữa chương trình, nam ca sĩ cởi phăng chiếc áo vest, khuấy động không gian sân khấu.

Các giai điệu quen thuộc của những năm 1990 vang lên sân khấu khiến hàng loạt khán giả phía dưới như được quay lại thanh xuân tuyệt đẹp. Các ca khúc như Baby can I hold you, Words, No matter what, When you say nothing at al... được Ronan Keating thể hiện trọn vẹn, không khác nhiều so với bản ghi âm. Set diễn của Ronan Keating kéo dài 40 phút, thu hút khoảng hơn 5.000 người tham dự.

Epik High ghi dấu ấn trong lần đầu tiên tới Việt Nam. (Ảnh: NSX)

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nhóm nhạc hip-hop huyền thoại của K-pop - Epik High cũng ghi dấu ấn với công chúng. Tái hiện hàng loạt bản "hit" như No thanxxx, Rain song, Love love, Home is far away, Fan..., Epik High cho thấy năng lượng của họ không suy giảm sau hơn 20 năm lập nhóm. Họ cũng khiến người hâm mộ xúc động khi khẳng định hối hận vì không đến Việt Nam sớm hơn, sau đó tuyên bố chắc chắn 100% sẽ quay trở lại Việt Nam và có thể làm một concert dành tặng khán giả.

Hoàng Dũng trên sân khấu HAY FEST 2023. (Ảnh: NSX)

Đến từ Thái Nguyên, Minh Ngọc (35 tuổi) cho biết: "Tôi quá hạnh phúc khi được sống lại tuổi thanh xuân, thời xem các chương trình âm nhạc MTV trên truyền hình qua các ca khúc của Ronan Keating. Hi vọng năm sau sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế tới Việt Nam, để chúng tôi tiếp tục được tận hưởng những chương trình chất lượng như thế này". Trong khi đó, Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, TP. HCM) chia sẻ, anh là fan lâu năm của Epik High: "Tôi không ngờ có ngày được xem Epik High diễn tại Việt Nam. Chứng kiến không gian âm nhạc mà các anh mang lại, tôi rất xúc động".

Bên cạnh 2 tên tuổi đình đám quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam như Trung Quân, Hoàng Dũng, Thịnh Suy, Minh Đinh, Bùi Trường Linh... cũng chứng tỏ được cá tính âm nhạc riêng biệt của họ tay HAYFEST 2023. Kết thúc muộn vào lúc 24 giờ cùng ngày, chương trình vẫn giữ chân được hàng ngàn khán giả, chứng tỏ sức hấp dẫn của một không gian âm nhạc văn minh, chất lượng và nhiều màu sắc.