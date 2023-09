Concert Westlife hết vé chỉ sau 3h, hàng loạt người hâm mộ không thể truy cập do quá tải

Người mua gặp nhiều trục trặc khi mua vé concert Westlife

9h sáng nay (26/9), vé concert Westlife tại TP.HCM đã được mở bán trên website Ticketbox. Theo ban tổ chức, sau 30 phút, đã có khoảng 30% lượng vé được bán ra. Tới 12h trưa cùng ngày, trang web thông báo toàn bộ 6 hạng vé trong concert đã được bán hết.

Tuy số lượng người săn vé concert Westlife không đông đảo như tại concert Blackpink vào tháng 7 trước đó, nhưng hiệu ứng của ban nhạc gần 30 năm hoạt động tạo ra tại Việt Nam vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Theo hệ thống, số lượng người xếp hàng chờ mua có thời điểm lên tới khoảng hơn 15.000 người. Do quá nhiều người săn vé, website nhiều thời điểm bị lỗi hệ thống, không thể truy cập. Nhiều người đã nhận thứ tự chờ đợi bỗng bị văng ra khỏi trang, hoặc không thể hoàn thiện quá trình thanh toán.

Nhóm nhạc Westlife. (Ảnh: FBNV)

Khán giả Thu Hà (Hà Nội) may mắn mua được 2 vé trong buổi sáng nay. Cô cho biết: "Do website lỗi nên tôi không thể thanh toán đúng số lượng vé như dự kiến ban đầu. Tuy vậy, việc sở hữu được hai vé trong đêm nhạc của thần tượng đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc". Trong khi đó, khán giả Lan Ngọc (TP.HCM) than phiền vì sau 15 phút nhận thứ tự chờ đợi, cô không thể tải nổi website: "Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình trạng này khi mua vé ca nhạc. Không hiểu khi nào trang web mới có thể cải thiện để khán giả không mất thời gian như vậy. Tôi vô cùng thất vọng".

Trên mạng xã hội, các bài đăng sang nhượng vé cũng bắt đầu được đăng tải. Thông thường, vé được rao cao hơn giá gốc từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng (tùy thuộc vào hạng vé trong concert).

Sơ đồ và giá vé trong concert Westlife. (Ảnh: NSX)

Concert của Westlife tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 22/11 tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM), đánh dấu sự trở lại Việt Nam của nhóm nhạc huyền thoại sau 12 năm. Giá vé concert Westlife bao gồm 6 mức: 850.000 - 1.200.000 - 1.690.000 - 2.100.000 - 3.100.000 - 4.000.000 đồng. Trong sơ đồ, BTC chia SVĐ Thống Nhất thành 8 khu với các hạng vé điện tử, 100% là ghế ngồi.



Ngay khi giá vé được công bố, đa số khán giả yêu nhạc đã dự đoán concert này sẽ sớm "cháy" vé trong vòng 1, 2 ngày. Lý do là bởi mức giá vé concert Westlife khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của đông đảo người yêu nhạc. Đối tượng fan của Westlife đa phần đều thuộc thế hệ 8x và 9x. Những người này đã có điều kiện kinh tế ổn định, sẵn sàng "móc hầu bao" để tới tìm lại thanh xuân, thưởng thức các ca khúc mình yêu thích.