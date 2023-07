Rosé - BLACKPINK có hành động bày tỏ sự lưu luyến Việt Nam

Sau hai đêm diễn thành công vạng dội tại Hà Nội, 4 cô gái BLACKPINK nhanh chóng di chuyển ra sân bay về Hàn Quốc.



Ngay khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn, Rosé - thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK đã khoe ảnh đội nón lá Việt Nam. Động thái này của Rosé đã khiến fan Việt không khỏi xúc động. Thần tượng xứ Kim Chi cũng khoe một loạt những món quà đáng yêu của khán giả Việt gửi tặng.

Rosé - thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK đã khoe ảnh đội nón lá Việt Nam. (Ảnh: Instagram Roses_are_rosie)

Qua động thái trên có thể thấy, thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK dành tình cảm lớn cho khán giả Việt Nam. Cô nàng không khỏi xúc động trước tình cảm ấm áp của những người hâm mộ dành cho nhóm nhạc trong 2 ngày lưu diễn tại Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, nữ ca sĩ Rosé cũng từng nhiều lần thổ lộ mình "yêu món phở Việt Nam" trong các chương trình truyền hình. Nữ idol cũng thường xuyên được các fan Việt ở nước ngoài tặng phở gói và "rủ rê" đi ăn phở khi tới Việt Nam.

Những khoảnh khắc đội nón lá của nhóm nhạc BLACKPINK khiến fan Việt phấn khích

Hai đêm 29-30/7 vừa qua, nhóm nhạc BLACKPINK đã có 2 đêm diễn thành công và đầy thăng hoa tại sân vận động Mỹ Đình. 4 cô gái Hàn Quốc đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ, nhuộm hồng toàn bộ khán đài sân khấu biểu diễn.

Hai đêm biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam đã thu hút 60.000 khán giả, với hơn 20 bài hát như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah... Trong lúc biểu diễn, các thành viên BLACKPINK liên tục có những màn giao lưu với khán giả cực dễ thương.

Thành viên Jennie e ấp bên chiếc nón lá trong đêm diễn ở Hà Nội. (Ảnh: Fb Somewhere in Hanoi).

Trong đêm diễn, cảnh Jennie đội nón lá, Rosé xách nón trên tay, lay người Lisa chụp tại sân khấu được chia sẻ mạnh. Nhiều người bình luận hài hước khung cảnh không khác gì ngoài đồng áng. Bốn thành viên hóa "thôn nữ miền Tây" khi sang Việt Nam.

Sau đêm diễn ngày 29/7, cả bốn thành viên đều đăng ảnh đội nón lá lên trang cá nhân. Với nhiều người dù không phải fan, hành động tôn trọng văn hóa, khán giả khi sang Việt Nam biểu diễn của BLACKPINK được đánh giá cao. Việc để ý tiểu tiết của BLACKPINK là một trong những lý do khiến fan chi tiền triệu, với vé đắt nhất là 9,8 triệu đồng để gặp mặt thần tượng.

Rosé chiều lòng người hâm mộ khi đội hai phiên bản nón lá trên sân khấu. (Ảnh: Instagram Roses_are_rosie)

Lisa đội nón lá trên sân khấu Việt Nam. (Ảnh: Instagram lalalalisa_m).

Hình ảnh đội nón lá của jenni khiến khán giả phấn khích. (Ảnh: Instagram Jennierubyjane)

Trước giờ diễn đêm thứ hai tại Việt Nam, thành viên Jisoo đã đăng ảnh biểu diễn với nón lá lên trang cá nhân hơn 74,6 triệu người theo dõi. Jisoo là thành viên được fan "ưu ái" nhất trong đêm diễn tối 29/7, khi 30.000 khán giả hòa giọng phiên bản tự Việt hóa khi nữ ca sĩ thể hiện bản hit Flower.

Khán giả Việt Nam không khỏi phấn khích trước hình ảnh những cô gái Hàn Quốc e ấp trong chiếc nón lá Việt. Không chỉ vậy, các thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc khiến hơn 60.000 khán giả Việt Nam reo hò phấn khích khi các thành viên BLACKPINK khen ẩm thực Việt Nam "rất ngon", liên tục nói tiếng Việt và nhảy See tình trong 2 đêm diễn.

Đêm diễn thứ hai của nhóm nhạc BLACKPINK diễn ra vào 19h30 tối nay (30/7) tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Đây cũng là đêm diễn cuối cùng khép lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài từ tháng 10/2022 của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có tầm ảnh hướng lớn nhất tại châu Á.