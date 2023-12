Rực rỡ sắc màu Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II

Chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II được tổ chức hoành tráng, tại sân khấu nước với quy mô lên đến 4.000m2, sức chứa khoảng 1.500 chỗ ngồi. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của gần 700 diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng.

Clip: Khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023 là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Phát biểu trong buổi khai mạc Festival ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nêu: Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản kép đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, tạo cơ hội và động lực mới để Ninh Bình thực hiện mô hình phát triển gắn kết hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh, hội nhập vào mạng lưới các đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO trên thế giới.

Chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, thu hút nhiều người tới xem. Ảnh: ĐM

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, bằng ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vươn lên thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước. Từ năm 2022, Ninh Bình trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương; trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại của đất nước; trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật.

Ninh Bình thực hiện nhất quán, kiên định phương thức phát triển "Xanh, Bền vững và Hài hòa", dựa trên cơ sở phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An-Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, với chủ đề "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa". Ảnh: ĐM

Lựa chọn Chủ đề năm 2023, là "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa", Ninh Bình hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, có tính chất thường niên, thu hút, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023. Ảnh: ĐM

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, đã biểu dương, đánh giá cao tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động gìn giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa-tài sản quý báu và niềm tự hào của dân tộc ta.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, Festival Ninh Bình-Tràng An tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của Nhân dân và du khách ở trong và ngoài nước, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II với chủ đề "sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa" là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật, thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những nét văn hóa đặc sắc của đất và người Cố đô Hoa Lư, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.

Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" sẽ diễn ra từ ngày 26-31/12, tại huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.

Buổi khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, sân khấu được dựng dưới nước. Ảnh: ĐM

Được biết với 4 hoạt động đặc sắc diễn ra trong Festival gồm: Chương trình khai mạc Festival (diễn ra vào 20 giờ ngày 26/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ (diễn ra vào 20 giờ ngày 28/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ và giao lưu quốc tế (diễn ra vào 20 giờ ngày 29/12 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham) và Chương trình bế mạc "Rực lửa Cố đô"- chào đón năm mới (diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 31/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An).