Rùng mình lời khai của gã ngư phủ sàm sỡ nhiều phụ nữ ở Phú Quốc

Như tin đã đưa, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Anh Tuấn (SN 1988; ngụ Hà Tĩnh), vì có hành vi sàm sỡ 3 người phụ nữ địa phương.

Theo đó, Tuấn bị xử phạt 200.000 đồng do có cử chỉ, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ.

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động



Theo Công an thị trấn An Thới, Tuấn từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào Phú Quốc làm thuê cho tàu đánh bắt hải sản.



Chiều 2/8, Tuấn vào một shop thời trang ở khu phố 3, thị trấn An Thới để hỏi mua quần áo. Lợi dụng sự sơ hở của nhân viên bán hàng, anh ta dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của một cô gái rồi bỏ chạy.

Nhận được tố giác của nạn nhân, cảnh sát tìm được Tuấn vào ngày 3/8. Tại cơ quan công an, ngư phủ này khai đã thực hiện hành vi tương tự với 2 phụ nữ tại 2 shop thời trang vào ngày 1/8.

Tuấn khai do có ý định làm quen những người phụ nữ bán tại shop thời trang với mục đích quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Vì thế, Tuấn giả vờ làm người mua đồ để sàm sỡ rất nhiều lần đối với các nữ nhân viên shop thời trang nhưng bị chống đối.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV tờ Tri thức Trực tuyến, lãnh đạo Công an thị trấn An Thới cho hay “Sáng nay Tuấn đã xin lỗi các nạn nhân và họ đồng ý bỏ qua. Do những người bị Tuấn sàm sỡ đều trên 18 tuổi nên chúng tôi không xử lý Tuấn về hành vi Dâm ô”.