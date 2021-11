Rùng mình với những cung đường tử thần

14. Tuyến đường núi Tateyama Kurobe

Tuyến đường núi Tateyama Kurobe. Ảnh: Pinterest

Nằm trong dãy núi băng của Nhật Bản thuộc Dãy núi Hida, Tuyến đường Alpine Tateyama Kurobe là một con đường tham quan dài 37 km giữa Tateyama và Ōmachi.

Tuyến đường có độ cao chênh lệch giữa điểm thấp nhất và cao nhất là gần 2.000 mét. Điểm thu hút nổi tiếng nhất của nó là Hành lang tuyết Murodo, nằm trên mực nước biển 2.438 mét, tại đây có những bức tường tuyết cao tới 20 mét vào mùa xuân.

13. Đoạn đường Du Gois

Đoạn đường Du Gois. Ảnh: Pinterest

Có một con đường trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp được gọi là "Passage de Gois", điều đặc biệt là con đường này sẽ bị biến mất hai lần mỗi ngày. Con đường đắp cao tự nhiên này kéo dài giữa Beauvoir-sur-Mer và đảo Noirmoutier kéo dài hơn 4 km và bị nhấn chìm dưới mực nước biển từ 1 đến 4 mét hai lần mỗi ngày khi thủy triều lên.

12. Đường núi Thiên Môn

Đường núi Thiên Môn. Ảnh: Pinterest

Nằm trong Công viên Quốc gia Núi Thiên Môn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Núi Thiên Môn có một con đường với 99 khúc cua dựng đứng. Con đường dài hơn 11 bắt đầu ở độ cao gần 200 mét so với mực nước biển và lên cao hơn 1.280 mét khi lên đỉnh núi.

Bất chấp tính chất của con đường, ngọn núi là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều du khách leo lên cầu thang 999 bậc, được gọi là "Nấc thang lên thiên đường", dẫn đến Động Thiên Môn.

11. Đường Đại Tây Dương

Đường Đại Tây Dương. Ảnh: Pinterest

Đường Đại Tây Dương là một con đường dài 8 km với chi phí xây dựng là 14 triệu USD. Con đường này chạy qua một quần đảo ở Na Uy và được xây dựng từ năm 1983 đến năm 1989.

Con đường này nổi tiếng với những cây cầu uốn lượn, tạo cảm giác gần giống như đường ray của những chiếc tàu lượn siêu tốc. Ngoài những cây cầu lắt léo, con đường này còn phải chịu những điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, khó lường như gió bão và nhiệt độ giảm đột ngột, khiến tầm nhìn của những người tham gia giao thông bị giảm mạnh.

10. Đèo Rohtang, Ấn Độ

Đèo Rohtang, Ấn Độ. Ảnh: Pinterest

Đèo Rohtang nằm ở độ cao 4km so với mực nước biển và cũng là một trong số những con đường cao nhất trên thế giới. Nó nằm ở phần đông rặng Pir Panjal thuộc dãy Himalaya, nối thung lũng Kullu với thung lũng Lahaul và Spiti ở Himachal, Pradesh. Đường quanh co khúc khuỷu, nhiều dốc đứng hẻm núi hoang vu. Chạy xe trên con đường này không hề dễ dàng, do đó lái xe phải điều khiển phương tiện chậm rãi và hết sức cẩn trọng tại các khúc cua.

Tu viện Ki-Gompa cũng nằm ở khu vực đèo Rohtang. Đây là nơi tu hành của khoảng 250 tu sĩ.

9. Đường Transfagarasanul, Romania

Đường Transfagarasanul, Romania. Ảnh: Pinterest

Nằm ở độ cao 2.040m so với mực nước biển, Transfagarasanul ở Romania - là con đường cao thứ hai ở châu Âu. Đường Transfagarasanul nổi bật hơn các con đường khác ở chỗ nó xuyên qua dãy Carpathian, một trong những dãy núi cao nhất, rộng nhất và hiểm trở nhất ở Đông Âu. Đây cũng là khu vực có các lâu đài cổ gắn liền với truyền thuyết về ma cà rồng. Một vài lâu đài đã từng được dùng làm nhà tù khi chế độ cộng sản còn tồn tại ở Romania.

8. Đường Fairy Meadows, Pakistan

Đường Fairy Meadows, Pakistan. Ảnh: Pinterest

Đường Fairy Meadows, Pakistan do dân địa phương xây dựng. Việc thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ khiến con đường không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cũng như sự thống nhất trong cấu trúc công trình. Với chiều dài 10km, đường Fairy Meadows dẫn đến một trong những đỉnh núi cao nhất trên thế giới - đỉnh Nanga Parbat. Nó cũng chạy qua cây cầu Raikot Bridge bắc ngang sông Ấn. Càng lên cao, tầm nhìn trở nên tốt hơn nhưng nguy hiểm cũng tăng thêm, có thể có đá rơi bất cứ lúc nào. Một điều bất tiện nữa là nó chỉ có một làn duy nhất và không có lề đường để lái xe có chỗ dừng xe nghỉ ngơi.

7. Đường đèo Los Caracoles qua Chile và Argentina

Đường đèo Los Caracoles. Ảnh: Pinterest

Đèo Los Caracoles nằm giữa Chile và Argentina, xuyên qua dãy Andes. Đèo dốc với rất nhiều khúc cua chữ chi hẹp. Hai bên đường không hề có rào chắn bảo vệ. Thêm nữa, đây là khu vực quanh năm có băng tuyết, khiến cho con đường trở nên trơn trượt rất nguy hiểm. Xe tải và xe khách thường xuyên qua lại trên con đường này. Dù nổi tiếng là nguy hiểm, song tỉ lệ tai nạn giao thông và thương vong xảy ra trên đường không lớn, bởi việc sửa chữa, bảo trì được thực hiện tốt qua nhiều năm.

6. Đường đèo Stelvio, Italy

Đường đèo Stelvio. Ảnh: Pinterest

Đường đèo Stelvio nằm ở khu vực dãy Alps, nối liền Valtellina với Merano và phần trên của thung lũng Adige. Đèo nằm gần với Bormio và Sulden, cách Bolzano gần biên giới giữa Italy và Thụy Sĩ khoảng 75km. Với độ cao 2.757m so với mực nước biển, đường đèo Stelvio được coi là con đường nhựa cao thứ hai qua dãy Alps, chỉ xếp sau đường Col de I'lseram với độ cao 2.770m. Nếu chỉ xét ở phần đông dãy Alps thì Stelvio là con đường cao nhất.

Đường có tới 48 khúc cua, là một trong số những con đường có nhiều khúc cua liên tục nhất trong vùng. Con đường nguy hiểm hơn nếu đi từ phía Prato hơn là phía Bormio. Stelvio được xem là một kỳ công về kỹ thuật xây dựng chính bởi những đoạn đường quanh co, uốn khúc như vậy. Từ đỉnh đèo có thể quan sát quang cảnh tuyệt đẹp của vùng Ortier, cũng như sông băng ở Trafoi và các đỉnh núi quanh thung lũng Zillertal trên dãy Alps.

5. Đường cao tốc Halsema, Philippines

Đường cao tốc Halsema. Ảnh: Pinterest

Đường cao tốc Halsema, còn được biết đến với tên gọi Baguio-Bontoc, chạy qua thung lũng Central Cordillera ở Philippines. Ở điểm khởi đầu con đường khá thuận lợi, song nó nhanh chóng trở nên đầy bụi bặm chỉ sau vài cây số. Ở đây thường xuyên có đá lở, bùn lầy và các lái xe khách bất cẩn đã khiến tình trạng con đường ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tai nạn và thương vong xảy ra thường xuyên, bằng chứng là đã có không ít những vụ lật xe khách dọc đường.

Phần lớn con đường thiếu rào chắn bảo vệ, một điều cực kỳ nguy hiểm khi một bên đường là vực thẳm sâu tới 1000 ft (khoảng 305m). Chính vì nguy hiểm như vậy nên xe cộ không được phép qua lại trên đường vào mùa mưa.

4. Đường cao tốc hữu nghị Trung Quốc-Nepal

Đường cao tốc hữu nghị Trung Quốc-Nepal. Ảnh: Pinterest

Con đường này đi từ vùng Tây Tạng tới Nepal và được quản lý khá tốt từ trước tới nay. Tuy nhiên, trên đường cũng có một vài đoạn dốc và khúc cua. Dọc theo con đường dài 1.000km này có 7 đoạn đèo với độ cao ít nhất là 3.500m, trong số này có một đoạn cao tới 5.000m.

3. Đường hầm Guoliang, Trung Quốc

Đường hầm Guoliang. Ảnh: Pinterest

Đường hầm Guoliang nối ngôi làng Guoliang trên đỉnh vách đá, thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc với thế giới bên ngoài được đào bằng tay bằng các công cụ cơ bản như đục, búa và hiện được coi là đường hầm nguy hiểm nhất thế giới.

Trong nhiều thế kỷ, người dân Guoliang - một ngôi làng nhỏ của Trung Quốc nằm trên đỉnh một vách đá ở dãy núi Taihang, hầu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lối vào duy nhất của ngôi làng là một con đường chật hẹp và trơn trượt bên vách núi cheo leo.

Điều này khiến mọi thứ ra vào làng trở nên vô cùng khó khăn, vì vậy hầu hết trong số khoảng 300 cư dân tại đây đều cân nhắc việc chuyển đi nơi khác để tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào năm 1972, khi hội đồng làng quyết định đào một đường hầm xuyên núi để kết nối Guoliang với thế giới bên ngoài.

Người dân địa phương đã xây dựng đường hầm Guoliang, Trung Quốc. Con đường chỉ dài 1.200m, rộng 4m và cao 5m. Khánh thành vào năm 1977, đường hầm được thiết kế với 30 "cửa sổ" đủ hình dạng, kích cỡ. Đường nguy hiểm không chỉ bởi vực thẳm phía dưới mà còn bởi nguy cơ đá rơi từ đỉnh núi ở trên cao luôn rình rập.

2. Đường Yakutsk, Nga

Đường Yakutsk. Ảnh: Pinterest

Đường Yakutsk ở Nga là con đường duy nhất dẫn đến thị trấn cùng tên Yakutsk. Hàng loạt vấn đề xảy ra trên đường mỗi khi mưa gió vì khi đó con đường trở nên vô cùng lầy lội và không thể di chuyển được. Xe kéo thậm chí có thể bị lún sâu trong bùn gây ra tắc nghẽn giao thông tới 100km. Trong những trường hợp tệ nhất, chính phủ phải sử dụng máy bay để cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho Yakutsk trong khi chờ đợi tình trạng tắc nghẽn được giải quyết.

1. Đường Bắc Yungas, Bolivia

Đường Bắc Yungas. Ảnh: Pinterest

Đường Bắc Yungas ở Bolivia là con đường nguy hiểm bậc nhất với lái xe. Nó có chiều dài 70km, bắt đầu từ thủ phủ của La Paz tới Coroico và có một vài khúc cua hẹp.

Cứ hai tuần lại có ít nhất 1 tai nạn xảy ra trên con đường này. Khoảng 200 người đã thiệt mạng mỗi năm trong các vụ tại nạn nghiêm trọng.

Tầm nhìn hạn chế do sương mù. Mưa xuống cũng khiến đường trở nên trơn trượt. Tuy nhiên người dân vẫn phải qua lại bất chấp thời tiết xấu vì đây là con đường duy nhất trong vùng.