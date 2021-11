"Rút kinh nghiệm" từ vụ Phan Sào Nam, các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đã sẵn sàng "ẩn thân"

Như Dân Việt đã thông tin, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn).

Triệt phá đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng, lực lượng chức năng thu 4 xe ô tô tang vật, tuy nhiên có 1 xe đã được "độ" thân, vỏ lên giống Mercedes Maybach. Ảnh: PH

Khi triệt phá vụ án, lực lượng đã thu giữ 2 xe ô tô hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng…

Qua xác minh, 2 chiếc xe Mercedes thuộc sở hữu của 2 đồng phạm với Phạm Công Anh là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú ở Lạng Sơn.

Thoạt nhìn vào những tang vật là các xe ô tô hạng sang như Mercedes Maybach, dư luận có thể đoán giá trị của chúng rất lớn, tuy nhiên theo Cơ quan điều tra, có 1 chiếc Mercedes Maybach đã được "độ" lên.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, khám xét tại chỗ ở với nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ này ở khắp các địa điểm trên cả nước. Trong ảnh là một đối tượng bị bắt ở Kiên Giang. Ảnh: CACC

Theo đó, chiếc xe Mercedes mang biển kiểm soát 12A 169.99 được "độ" thân, vỏ để giống như Mercedes Maybach.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, lực lượng không thu giữ được tiền mặt sau khi khám phá vụ án.

Theo vị đại diện Công an huyện Gia Lâm, các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng rất tinh vi, xảo quyệt. Sau khi phá án, lực lượng hiện đang phong tỏa một số tài khoản ngân hàng khoảng vài tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã rút từ Hà Nội lên Lạng Sơn, chuẩn bị sẵn sàng "ẩn thân" khi bị động. Ảnh: CACC

Vẫn theo vị cán bộ Công an huyện Gia Lâm, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng này đã rút kinh nghiệm từ các vụ án bị triệt xóa trước đó như vụ của Phan Sào Nam (kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip), hay Hà "Miên" (Đỗ Ngọc Hà, TP.Hà Nội).

Bọn chúng đã di chuyển từ Hà Nội lên Lạng Sơn, chuẩn bị hành lý để bỏ trốn, sẵn sàng "ẩn thân" khi "có biến".

Tuy nhiên, trước sự vào cuộc khẩn trương điều tra của cơ quan Công an, "ông trùm" Phạm Công Anh và đồng bọn đã sa lưới.

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với 23 người tại các địa điểm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Nhiều đối tượng trong đường dây là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.