Chân dung những "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá gây chấn động

"Ông trùm" mới học hết lớp 5

Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, "ông trùm" của đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn).

"Ông trùm" cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web boc.fan. Trang web trên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò chơi như tiến lên miền Nam, poker, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá, xổ số…

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14 nghìn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt xóa. Ảnh: CACC

Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web boc.fan hoặc tai.boc.fan để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.

Sau đó mua tiền ảo thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại, hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14 nghìn tỷ đồng.

Về đối tượng cầm đầu, cơ quan công an cho biết Công Anh là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng Công Anh tự mày mò trên mạng, sau đó là lập trang web rồi tổ chức đánh bạc như trên.

"Ông trùm" Hà "Miên" và đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên", trú tại Long Biên, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", trong đó có Hà "Miên".

Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng 30 nghìn tỷ đồng. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng xác định, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và 1 người khác cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/10/2021, Hà bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được rất nhiều tiền mặt khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 30 nghìn tỷ đồng. Ảnh: CACC

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và 1 đối tượng khác vận hành chỉ tính từ trung tuần tháng 4/2021 đến nay đã lên đến số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Về nhân thân Hà "Miên", đối tượng này có 4 tiền án, 2 tiền sự, hoạt động tội phạm phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Đường dây đánh bạc do 2 tướng Công an "bảo kê" gây chấn động

Đó là đường dây đánh bạc nghìn tỷ do cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao) "bảo kê".

Nhà chức trách xác định đường dây cờ bạc trực tuyến vận hành từ giữa năm 2015 với tên Rickvip/TipClup do Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và 1 đối tượng khác lập nên.

"Ông trùm" Phan Sào Nam, người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ có 2 cựu tướng Công an "bảo kê". Ảnh: Zing

Hơn 27 tháng hoạt động, mạng lưới đánh bạc trực tuyến đã "vươn vòi" tại hơn 20 địa phương với 25 đại lý cấp một, 6.000 đại lý cấp hai, thu hút tới 43 triệu tài khoản chơi, thu lời bất chính hơn 9.800 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây mang về lợi nhuận gần 5.000 tỷ đồng cho những người tổ chức.

Trong đó, Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Vụ án này từng gây chấn động dư luận bởi số tiền giao dịch trong đường dây quá lớn. Lực lượng chức năng đã phải mất đến 12 ngày để thu lại số tiền hàng nghìn tỷ đồng mà Phan Sào Nam cất giấu.

Theo Cơ quan điều tra, Phan Sào Nam làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC Online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (Giám đốc trung tâm phần mềm công ty VTC Intecom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.

Biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Nam đã hợp tác làm ăn.