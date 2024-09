Sa Pa: Sạt lở đất khiến 6 người chết và 9 người bị thương Sa Pa: Sạt lở đất khiến 6 người chết và 9 người bị thương

Tính đến 18h ngày hôm nay (8/9), do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Lào Cai đã xảy ra mưa to đến rất to, gây sạt lở đất, đá vào nhà dân khiến ít nhất 6 người chết và 9 người bị thương tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.