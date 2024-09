Dịp nghỉ lễ 2/9, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sa Pa... đón lượng du khách tăng mạnh, nguồn thu đột biến

Hà Nội đón 672.900 lượt khách, ước thu hơn 2.000 tỷ đồng

Mặc dù kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã không đi du lịch xa, thậm chí nhiều khách du lịch ở các tỉnh lân cận, các địa phương đã về Hà Nội để vui chơi, giải trí, tham quan.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại một số điểm đến du lịch trên địa bàn Hà Nội như Khu vực Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn… lượng khách du lịch tăng cao, trong đó có khách quốc tế và khách từ các tỉnh, thành đến Hà Nội.

Người dân và du khách đến Hoàng thành Thăng Long trải nghiệm và xem biểu diễn múa rối miễn phí dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: H.L)

Một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng khách đáng kể, như vườn thú Hà Nội đón 76.600 lượt khách, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 47.000 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 28.000 lượt khách, Không gian phố đi bộ Sơn Tây và di tích Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách; khu du lịch Ao Vua đón 15.000 lượt khách; Bảo tàng Dân tộc học đón 6.500 lượt khách; các điểm du lịch của huyện Gia Lâm (Bát Tràng, Kim Lan, Dương Xá, Phù Đổng) đón khoảng 5.000 lượt khách…

Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách đến thăm viếng tại Lăng; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp, tuyên truyền của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ. Hoạt động này còn phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô tới người dân và du khách quốc tế.

Người dân và du khách xếp hàng vào xem biểu diễn múa rối miễn phí tại Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: H.L)

Kết quả 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672.900 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 58.900 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước (một số thị trường hàng đầu là Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Anh). Khách du lịch nội địa ước đón 614.000 lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách đến thăm viếng tại Lăng. (Ảnh: H.N)

Huế đón 130.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch tăng đột biến

Chiều 3/9, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổng lượng du khách đến tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 130.000 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9) đã có 98.867 lượt khách vào tham quan, trong đó có 7.134 khách quốc tế. Ảnh: Hoàng Lê.

Khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt (tăng 77,7% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023), trong đó có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9) đã có 98.867 lượt khách vào tham quan, trong đó có 7.134 khách quốc tế.

Lượng du khách đổ về rất đông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã khiến nhiều tuyến đường ở Huế tắc nghẽn trong nhiều thời điểm. Ảnh: Hoàng Lê.

Riêng trong ngày 2/9 có khoảng 68.184 khách (trong số này có khoảng 66.000 lượt du khách Việt Nam miễn vé tham quan) và 2.184 lượt khách quốc tế vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Con số này tăng mạnh so với thời điểm ngày 2/9/2023 (ngày 2/9/2023 có khoảng 51.000 lượt khách, trong đó có 49.300 khách Việt Nam) tham quan các điểm di tích Huế.

Tại điểm di tích mới Hải Vân Quan (trên đèo Hải Vân) vừa được tu bổ đưa vào phục vụ du khách cũng thu hút 14.636 khách ghé tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Các điểm du lịch nghỉ dưỡng suối thác ở tỉnh đã thu hút lượng khá lớn du khách, như khu Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc) đón khoảng 1.500 khách/ngày, khu YesHue Eco Thác Mơ (huyện Nam Đông) đón 500 khách/ngày...

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 thu hút lượng lớn người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Lê.

Doanh thu từ dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2023.



Đà Nẵng thu hơn 1,2 ngàn tỷ đồng dịp lễ 2/9

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ (4 ngày, từ 31/8/2024 - 03/9/2024) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Du lịch Đà Nẵng thu hơn 1,2 ngàn tỷ đồng dịp lễ 2/9. Ảnh: D.B

Năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.. tăng rất cao. Thời tiết dịp này tại Đà Nẵng trời nắng đẹp, rất thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ, tham gia các hoạt động, sự kiện của thành phố. Đặc biệt, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước.

Cạnh đó, tổng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ tại Đà Nẵng đạt khoảng 89.290 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách du lịch đường sông trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên nước Mikazuki, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích Hải Vân Quan, các điểm du lịch sinh thái tại Hòa Vang (Hòa Bắc, Hòa Ninh...). Ngoài ra, người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại Chợ Cồn, Chợ Hàn và khu vực lân cận, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra kỳ nghỉ lễ 2/9 ở Sa Pa

Điểm nhấn là tại chương trình lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 được tổ chức với 11 sự kiện - trong đó, có 5 sự kiện tổ chức trong kỳ nghỉ lễ 2/9, như: Khai mạc lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 và đón nhận Bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với thác Bạc và đỉnh Fansipan được tổ chức tại Sân Quần vào tối ngày 30/8.

Đêm nhạc Sa Pa chào thu với sự tham gia của Nhạc sỹ - ca sỹ Vĩnh Tiến và Ca sỹ Tuấn Dương cùng các nghệ nhân của các đội văn nghệ dân gian trên địa bàn thị xã Sa Pa vào tối 31/8 tại Sân Quần trung tâm thị xã.

Chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật "Mường Hoa cổ tích" tại Làng ẩm thực Quốc tế - dự án Công viên Mường Hoa - phường Cầu Mây, với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng và các nghệ sỹ diễn viên thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam vào ngày 31/8 và mồng 1/9.

Ngày hội Văn hóa bản Mông được tổ chức tại điểm du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Ngày hội Văn hóa bản Mông tổ chức tại điểm du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên trong suốt các ngày nghỉ lễ nhưng cao điểm là sáng 1/9 với các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian và các nghề thủ công truyền thống của cộng đồng các dân tộc Mông Sa Pa. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách tham dự chương trình.

Lễ hội mùa vàng Bản Mây tại Bản Mây (Ga đi cáp treo Fansipan) từ ngày 30/8 - 3/9 với các hoạt động tái hiện lại các hoạt động lễ hội của cộng đồng các dân tộc Lào Cai và những nghi lễ trong mùa thu hoạch với ước nguyện mùa màng bội thu; thóc đầy kho, lúa đầy bồ.

Chuỗi chương trình sự kiện trên đã mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng, riêng có khi đến với Sa Pa...

Nhờ vậy, tổng lượt khách tham quan Sa Pa từ ngày 31/8/2024 ước đạt hơn 122.700 lượt khách (tăng 34.184 lượt so với cùng kỳ năm 2023) với tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 420 tỷ đồng, tăng 93,112 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, ngày 3/9/2024 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên lượng khách tham quan đến các điểm giảm và chỉ đạt 14.274 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 48,817 tỷ đồng.