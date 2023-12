Sa thải HLV Gong Oh-kyun, CLB CAHN bồi thường số tiền "khổng lồ"?

Ngày 30/10/2023, HLV Gong Oh-kyun đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB CAHN. Mức lương và thời hạn hợp đồng không được các bên tiết lộ cụ thể, nhưng theo thông tin từ ON Sports và Bóng đá Plus, nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt thỏa thuận kéo dài 2 năm và nhận mức lương vào khoảng 20.000 USD/tháng. Đây được xem là mức lương rất cao so với mặt bằng HLV tại V.League cũng như bóng đá Việt Nam thời điểm này.

HLV Gong Oh-kyun đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Ảnh: VNE.

Tưởng như mối lương duyên giữa HLV Gong Oh-kyun - người đã từng rất thành công trong quãng thời gian ngắn dẫn dắt U23 Việt Nam (vào tới tứ kết VCK U23 châu Á 2022), với CLB CAHN sẽ nâng tầm đội bóng ngành công an, giúp họ thành công hơn nữa trong làng bóng đá Việt Nam và tự tin hướng ra sân chơi châu lục. Thế nhưng, mọi thứ không là mơ.

Chưa đầy 2 tháng cầm quân tại CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun đã hiểu phần nào sự khốc liệt của V.League. Ngoại trừ trận thắng 2-1 trước LPBank HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023/2024 trên sân nhà, đội bóng ngành công an của cựu HLV U23 Việt Nam chỉ biết hòa và thua tại V.League 2023/2024. Cụ thể, họ trải qua 4 trận không thắng, gồm hòa 2 và thua 2.

Không muốn để mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu thêm nữa, hôm 24/12 vừa qua, lãnh đạo CLB CAHN đã quyết định tạm treo quyền chỉ đạo của HLV Gong Oh-kyun và ê-kip người Hàn Quốc. Cụ thể, ê kíp của HLV Gong Oh-kyun "tạm nghỉ cho đến hết trận gặp Bình Dương ngày 26/12", và "sẽ có ban huấn luyện khác điều hành" nhưng chưa công bố cụ thể. Quyền chỉ đạo sẽ được trao trở lại cho ông Trần Tiến Đại, người dẫn dắt CLB CAHN trước khi đội bóng ký hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun.

HLV Mano Polking có thể sẽ là gương mặt tiếp theo ngồi "ghế nóng" CLB CAHN. Ảnh: 247.

Mới nhất, thông tin từ một số trang báo thể thao tại Việt Nam cho hay, CLB CAHN đã nối lại các cuộc đàm phán với HLV Mano Polking, người vừa bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) thanh lý hợp đồng cách đây không lâu. Theo đó, vị HLV người Đức gốc Brazil này đã ký hợp đồng ghi nhớ và dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 5/1/2024 để ký hợp đồng dẫn dắt CLB CAHN. HLV Mano Polking vốn có sự am hiểu nhất định về V.League khi từng ngồi "ghế nóng" tại CLB TP.HCM.

Một khi chia tay HLV Gong Oh-kyun để bổ nhiệm HLV Mano Polking, CLB CAHN có thể sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Nếu chiểu theo các thông tin mà báo chí đã đưa trong ngày nhà cầm quân người Hàn Quốc này ký hợp đồng với nhà ĐKVĐ V.League, thì thỏa thuận giữa 2 bên mới đi qua 2 tháng, tức còn 22 tháng nữa, và số tiền bồi thường hợp đồng có thể lên tới 440.000 USD (hơn 10 tỷ đồng).

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán, còn thực tế, có thể khi ký hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun, phía CLB CAHN cũng đã thòng thêm các điều khoản liên quan đến thành tích thi đấu để nếu xảy ra trường hợp thanh lý hợp đồng sớm, họ sẽ chỉ phải bồi thường khoản tiền vừa phải.