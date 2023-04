Sài Gòn FC "bỏ rơi", 5 cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Nhật Bản rơi vào cảnh "dở khóc, dở cười"

Vòng 5 V.League 2023 đã khép lại, giải hạng Nhất Quốc gia 2023 vừa khởi tranh hôm 6/4. Tuy nhiên, một số cầu thủ đã được đội bóng đăng ký nhưng không thể ra sântrong những ngày qua vì chưa có giấy chuyển nhượng. Đó là trường hợp của tiền vệ Bùi Ngọc Long (CLB TP.HCM), Phạm Văn Luân (CLB CAHN) và Vũ Hồng Quân (CLB Hòa Bình).

Hai cầu thủ còn lại chưa có đội bóng đăng ký ở Việt Nam là Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Văn Sơn. Cả 5 cầu thủ đều chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng (ITC) từ Nhật Bản về Việt Nam sau khi hết thời gian thi đấu theo dạng cho mượn từ CLB Sài Gòn FC. Cụ thể, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Văn Sơn thi đấu cho CLB Azul Claro Numazu. Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân khoác áo CLB Ryukyu.



Nguyên nhân là đơn vị chủ quản, CLB Sài Gòn FC, không đề nghị LĐBĐ Việt Nam làm thủ tục chuyển hồ sơ trên hệ thống của FIFA với LĐBĐ Nhật Bản. Lý do sâu xa là đội bóng này gần như đã "tan rã" sau khi V.League 2022 kết thúc. Các cầu thủ không biết ai đại diện CLB làm thủ tục nên mới để vấn đề kéo dài đến giờ.

Thị trường chuyển nhượng ở Nhật Bản giai đoạn 1 mở cửa từ 9/1 và vừa khép lại vào ngày 2/4. Có đến 3 tháng để CLB Sài Gòn FC và cầu thủ có thể xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, hệ lụy sau khi đội bóng "giải tán" đã để lại thiệt thòi cho 5 cầu thủ từ Nhật Bản về. Những cầu thủ thi đấu trong nước đã được thanh lý hợp đồng nhanh chóng sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Bùi Ngọc Long ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM nhưng chưa thể thi đấu. Ảnh: Cao Toàn.

Do đó, dù 3 cầu thủ đã có đội bóng ký hợp đồng ở mùa giải 2023 nhưng không thể ra sân. Tiền vệ U23 Việt Nam, Phạm Văn Luân, tập luyện cùng CLB CAHN từ đầu mùa nhưng không được đăng ký thi đấu. Hai người bạn của anh là Bùi Ngọc Long và Vũ Hồng Quân rơi vào tình trạng tương tự ở CLB TP.HCM và Hòa Bình.

HLV Vũ Tiến Thành đã than phiền về việc này. Ông nói: "Chúng tôi ký hợp đồng với Bùi Ngọc Long nhưng họ thiếu thủ tục ITC. CLB đã nhờ liên đoàn nhưng VFF không thể can thiệp. Nếu VFF can thiệp được thì họ có thể thi đấu sẽ tốt hơn".

Trao đổi với Zing News, Tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết: "CLB Sài Gòn FC cho CLB ở Nhật Bản mượn 5 cầu thủ. VFF đã cấp ITC cho bên Nhật Bản rồi, họ muốn đá ở Việt Nam thì phải xin cấp ITC về. Ít nhất là phải chờ thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 mở lại thì họ mới có thể thi đấu".

Thị trường chuyển nhượng của Nhật Bản theo lịch của FIFA sẽ mở cửa lần 2 từ ngày 17/7 đến 16/8. Trong khi đó, giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa của Việt Nam là từ 31/5 đến 27/6.

Quy định là phải chờ thị trường chuyển nhượng ở nước bạn mở cửa trở lại. VFF đang làm việc với FIFA để điều chỉnh thời gian chuyển nhượng trong mùa giải 2023. Dẫu vậy, 3 cựu cầu thủ CLB Sài Gòn FC phải chờ đến giữa tháng 7 mới mong được thi đấu, trong khi mùa giải 2023 kết thúc vào tháng 8.