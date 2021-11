Sài Gòn FC chia tay 5 trụ cột, ký hợp đồng với thủ môn 1m85

Sài Gòn FC quên đi mùa giải thất vọng

Mùa 2021 là một mùa giải đầy biến động với Sài Gòn FC. Chỉ trong ít tháng, "ghế nóng" ở đội bóng Sài Thành này có tới 2 lần thay đổi. Đầu tiên, HLV Vũ Tiến Thành rời ghế chỉ sau 3 vòng đấu để chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ, nhường ghế cho HLV người Nhật Bản Shimoda Masahiro.

Tuy nhiên, dưới bàn tay của nhà cầm quân người Nhật Bản, Sài Gòn FC đã thi đấu không mấy thành công và buộc lòng bầu Bình phải thay đổi ghế huấn luyện một lần nữa. Theo đó, trợ lý Phùng Thanh Phương được đôn lên cầm quân thế chỗ HLV Shimoda Masahiro.

HLV Phùng Thanh Phương.

Mọi chuyện chẳng sáng sủa lên là mấy khi Sài Gòn FC tiếp tục thi đấu phập phù. Nhưng may là V.League 2021 bị hoãn lại và rồi bị hủy vì dịch Covid-19, nếu không đội bóng Sài thành đã phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo Sài Gòn FC tập trung cùng TP.HCM chống dịch nên im hơi lặng tiếng trong việc tái cơ cấu nhân sự. Phải mãi tới gần đây, khi cuộc sống ở các tỉnh phía Nam bắt đầu trở lại bình thường, họ mới có những động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường lực lượng.

Sài Gòn FC rầm rộ tuyển quân

Cách đây hơn 1 tuần, Sài Gòn FC đã chiêu mộ thành công Hoàng Minh Tuấn từ Nam Định FC theo dạng tự do. Tiền đạo sinh năm 1995 này là một trong những tài năng triển vọng nhất của lò đào tạo bóng đá Nam Định. Anh có rất nhiều đóng góp cho đội bóng thành Nam trong những mùa giải gần đây, đồng thời từng lọt vào mắt xanh của HLV Park-Hang-seo và được triệu tập vào Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018.

Ngoài tiền đạo Hoàng Minh Tuấn, Sài Gòn FC còn nhận thêm một tin cực vui khi đón chào sự trở lại của cựu đội trưởng Nguyễn Quốc Long từ CLB Hà Nội FC. Tiếp theo đó, Sài Gòn FC cũng đạt được thỏa thuận mang Bolaji Oseni trở lại Sài Thành.

Cách đây ít ngày, Sài Gòn FC có thêm sự phục vụ của 3 gương mặt trẻ từ Than Quảng Ninh, cụ thể là Bùi Ngọc Long, Vũ Hồng Quân và Đoàn Anh Việt. Bùi Ngọc Long sinh năm 2001, là một tiền vệ trẻ triển vọng của CLB Than Quảng Ninh và U19 Việt Nam. Anh được gọi bổ sung lên đội 1, giai đoạn 2 của V.League 2020 trong màu áo Than Quảng Ninh và có những đóng góp đáng kể cho đội bóng bởi lối đá kĩ thuật, tốc độ. Trong khi đó, Vũ Hồng Quân cũng là nhân tố được đánh giá cao ở hàng tiền vệ. Mùa vừa qua, anh có 9 trận đá chính cho Than Quảng Ninh ở V.League. Còn với Đoàn Anh Việt, trung vệ này cao tới 1m84, chơi cho đội 1 Than Quảng Ninh mùa trước và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Hoài Anh trở thành tân binh mới nhất của Sài Gòn FC.

Mới nhất, thêm 1 cầu thủ Than Quảng Ninh nữa gia nhập Sài Gòn FC, đó là thủ môn Nguyễn Hoài Anh. Cũng như nhiều đồng nghiệp của mình, thủ thành cao 1m85 này rời "con tàu đắm" đất Mỏ theo dạng chuyển nhượng tự do và quyết định Nam tiến làm học trò của HLV Phùng Thanh Phương. Nguyễn Hoài Anh là thủ môn số 1 của Than Quảng Ninh mùa vừa qua và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam.

Theo thông tin mà Dân Việt có được, trong vài ngày tới, Sài Gòn FC có thể sẽ đón 2 "bom tấn" thực thụ, đó là Hà Đức Chinh và Geovane. Hà Đức Chinh đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng ở SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC được xem là bến đỗ tiềm năng nhất của tuyển thủ Việt Nam này. Tuy vậy, Hà Đức Chinh đòi "lót tay" lên tới 2,5 tỷ đồng/mùa và hợp đồng 3 năm. Thế nên, đây có thể coi là một thách thức cho tham vọng của Sài Gòn FC.

Trong khi đó, Geovane cũng đã nằm trong danh sách thanh lý của Hà Nội FC do thi đấu không đạt yêu cầu ở mùa giải vừa qua. Theo tiết lộ, chân sút người Brazil này nhiều khả năng sẽ trở lại Sài Gòn FC, nơi từng giúp anh ghi dấu ấn ở V.League.

Khi còn chơi bóng tại Sài Gòn FC, cầu thủ sinh năm 1994 được đánh giá là ngoại binh đáng xem nhất tại V.League. Có người còn nói rằng sau gần một thập kỷ khi chia tay Leandro, V.League mới có một tiền vệ tấn công người Brazil mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả đến vậy. Một số gọi anh là "King Leandro 2.0"...

Sài Gòn FC thông báo chia tay 5 trụ cột mùa giải vừa qua.

Người đến thì phải có kẻ đi. Sáng nay, Trang fanpage chính thức của CLB Sài Gòn FC đã đăng tải thông báo chia tay 5 trụ cột của mùa vừa qua, bao gồm Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Đình Nhơn, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Thiago Melo. Đầy đều là những gương mặt được đánh giá chỉ chơi tròn vai dưới thời HLV Phùng Thanh Phương, thậm chí là gây thất vọng. Vậy nên, việc họ rời đi đã được dự báo trước. Ngoài chia tay 5 trụ cột, phía Sài Gòn FC cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Linh.