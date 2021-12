Phiên tòa vụ SAGRI liên quan nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến: Tạm hoãn vì lý do bất ngờ

Ngày 6/12, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, thư ký phiên tòa báo cáo bị cáo Hồ Văn Ngon có đơn xin hoãn phiên tòa do bị bệnh, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do chồng bị cáo là F0, bị cáo là F1 và đang trong thời gian cách ly.

Phiên tòa dự kiến xét xử các bị cáo trong vụ án này vào ngày 8/12. Ảnh ghi lại sáng 6/12 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước tình hình trên, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa nêu ý kiến: Đối với đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Mai, HĐXX có thể chấp nhận. Đối với bị cáo Hồ Văn Ngon xin hoãn phiên tòa vì đang bị bệnh, Viện KSND rất chia sẻ nhưng đề nghị HĐXX xem xét kỹ lưỡng quyền lợi, trách nhiệm của bị cáo Ngon.

Việc tiến hành tố tụng cần thực hiện với 18 bị cáo trong vụ án và sẽ bổ sung phần của bị cáo Ngon khi cơ quan tố tụng tiến hành xác minh. HĐXX có thể tạm ngừng phiên tòa để xác minh tình trạng bệnh của bị cáo Ngon. Sau khi tiến hành thảo luận, HĐXX đã đưa ra quyết định tạm ngừng phiên tòa vào sáng nay và tiếp tục xét xử vào ngày 8/12.

Được biết, trong vụ án này, Viện KSND Tối cao đã truy tố ra trước tòa 19 bị cáo. Bị cáo Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Các đồng phạm về tội tham ô gồm: Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí là Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương, Hồ Văn Ngon (cựu Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên SAGRI) tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (kiểm soát viên SAGRI), Dư Quang Huy (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm theo khoản 3, Điều 360, BLHS. Bị can Lê Thị Diệp Cẩm (cựu Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI) bị truy tố về tội che giấu tội phạm theo khoản 2, Điều 389, BLHS.