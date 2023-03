Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bình Định vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2025. Lễ ký kết được tổ chức hôm 29/3.



Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác tư vấn phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực du lịch; hợp tác đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới tại Bình Định và các sản phẩm liên kết vùng.

Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hợp tác tổ chức các sự kiện lễ hội du lịch, văn hóa ẩm thực; hợp tác trong việc tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch của tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo Saigontourist Group và tỉnh Bình Định tại lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch, ngày 29/3. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Định



Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, cho biết lễ ký kết nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch, quảng bá tiếp thị, tổ chức sự kiện, đào tạo nhân lực và hỗ trợ ngành du lịch trong quá trình phát triển, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

“Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh tại thị trường Bình Định. Chúng tôi luôn quan tâm trong việc phát triển tại thị trường nhiều thế mạnh và tiềm năng này”, ông Bình nói thêm.

Cũng theo ông Bình, tập đoàn sẽ giao Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tăng cường hợp tác với các đơn vị tại tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các sản phẩm liên kết nhằm phát triển du lịch của Bình Định; đẩy mạnh khai thác nguồn khách từ các địa phương đến Bình Định và khai thác nguồn khách tại tỉnh Bình Định.

Về phía Bình Định, tỉnh sẽ áp dụng các chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, nghiên cứu và xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch.

Biển Kỳ Co - một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Định. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Định

Bình Định là một trong những điểm đến du lịch mới nổi tại miền Trung, hội tụ vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên “sơn thủy hữu tình”, sự mến khách của người dân địa phương, nền ẩm thực độc đáo cùng giá trị văn hóa, lịch sử phong phú và đa dạng.



Những điểm du lịch nổi tiếng, được nhiều du khách yêu thích tại Bình Định là bãi biển Quy Nhơn, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Kỳ Co - Eo Gió, cù lao Xanh, thắng cảnh Hầm Hô, các ngôi tháp Chăm, thành cổ Hoàng Đế…

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng để du lịch Bình Định vươn lên, là điểm đến, thị trường du lịch tiềm năng của Việt Nam, bên cạnh cơ chế, chính sách, giải pháp của tỉnh, việc chủ động phối hợp, liên kết giữa các địa phương, các tập đoàn để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch phù hợp với nhu cầu của khách du lịch theo xu hướng mới trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch là rất cần thiết.

Quần thể tháp Chăm (tháp Bánh ít), ở Tuy Phước, Bình Định. Ảnh: Vntrip

Ông Tuấn kỳ vọng thông qua chương trình ký kết hợp tác phát triển, du lịch Bình Định sẽ ngày càng hấp dẫn du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, hiện quản lý hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp…

Năm 2022, đơn vị này đón và phục vụ 1,12 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 12.200 tỷ đồng, tăng 105% so cùng kỳ và tăng 17% so với kế hoạch.