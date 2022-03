Vực dậy ngành du lịch, Saigontourist Group kiến nghị giảm thuế, điều chỉnh giá điện

Lãnh đạo Saigontourist Group đặt ra nhiều mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 khi ngành du lịch đang trên đà hồi phục tại "Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022", tổ chức chiều 22/3.



Ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, năm 2022 sẽ là năm thứ hai bước vào giai đoạn mới, với các mục tiêu khẳng định vị trí của tổng công ty, là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, đào tạo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM và cả nước.

Saigontorist Group đặt muc tiêu đón 988.000 lượt khách, doanh thu năm 2022 đạt 9.958 tỷ đồng. Ảnh: S.G

Với đà phục hồi của ngành du lịch, ông Hùng cho biết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Saigontourist Group trong năm 2022 sẽ có nhiều cải thiện, tăng trưởng tốt hơn so với năm 2021.

Cụ thể, Saigontourist Group đặt mục tiêu đón tổng cộng 988.000 lượt khách, tăng 164% so với năm 2021. Mục tiêu doanh thu Saigontourist Group năm 2022 là 9.958 tỷ đồng, tăng 64% so với kết quả thực hiện năm 2021. Tổng lãi gộp kỳ vọng đạt 2.049 tỷ đồng, tăng 233%; nộp ngân sách nhà nước 2.340 tỷ đồng, tăng 32% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Saigontourist Group chỉ tiếp đón, phục vụ 375.000 lượt khách. Tổng doanh thu toàn công ty đạt 6.077 tỷ đồng, tổng lãi gộp 616 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.770 tỉ đồng.

Ông Trương Đức Hùng cho biết để đạt các mục tiêu trên, Saigontourist Group sẽ tập trung phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Cụ thể, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, riêng có của hệ thống Saigontourist thông qua các thế mạnh về kinh doanh lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo. Tập trung khai thác các sản phẩm mới, có khả năng cạnh tranh.

"Chúng tôi sẽ mở rộng thu hút thị trường khách hàng phù hợp đặc điểm của từng đơn vị, ưu tiên lựa chọn tiếp cận thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày, sử dụng nhiều dịch vụ trong một hành trình; duy trì các thị trường truyền thống và thị trường có nguồn khách lớn, cao cấp", ông Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong bối cảnh ngành du lịch đang dần hồi phục, doanh nghiệp này cũng sẽ tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng, kịp thời đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả, chào bán các sản phẩm trọn gói của các đơn vị trong hệ thống, giá cạnh tranh, khuyến mãi.

Saigontourist Group đang ưu tiên lựa chọn tiếp cận thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày. Ảnh: Hồng Phúc

Để thu hút nhiều du khách, lãnh đạo Saigontourist Group kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ xem xét giảm thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% cho ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn trong năm 2021 và năm 2022; giảm 50% thuế giá trị gia tăng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày hết dịch.

Đồng thời, xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho toàn thể nhân viên ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn năm 2021 và năm 2022 để thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc sau khi dịch kết thúc.

Với doanh nghiệp du lịch, Saigontourist Group kiến nghị miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn trong năm 2021, năm 2022; điều chỉnh giá điện áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng về bằng giá điện sản xuất.