Sân bay Nội Bài thông tin về số vụ máy bay bị rách lốp

Kết quả này có được nhờ vào sự phối hợp của sân bay Nội Bài với các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất, doanh nghiệp hoạt động tại cảng đã giúp số vụ máy bay bị rách lốp do vật thể ngoại lai (FOD) đã giảm sâu.

Theo báo cáo của sân bay Nội Bài, trong 8 tháng của năm 2024, trọng lượng FOD thu gom được là 167,2kg (giảm 41,4% so với cùng kỳ năm 2023); số vụ việc rách lốp máy bay giảm 34,15% so với cùng kỳ năm 2023.

Sân bay Nội Bài.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, các đơn vị đã tích cực hưởng ứng tháng cao điểm kiểm soát FOD bằng nhiều biện pháp thiết thực như: Tổ chức huấn luyện định kỳ, đào tạo nhân sự mới tuyển dụng vào làm việc trực tiếp tại khu bay nâng cao ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và kiểm soát chặt chẽ FOD phát sinh tại khu bay.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác báo cáo an toàn tự nguyện, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về việc kiểm soát FOD hoặc thông tin về công tác an toàn khác để cảng phối hợp nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn khai thác…

Bên cạnh đó, sân bay Nội Bài kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ quy định kiểm soát FOD tại vị trí đỗ máy bay trước và sau chuyến bay với tần suất tối thiểu 10 chuyến bay/ngày.

Ngoài ra, sân bay Nội Bài thực hiện công tác phân tích, đánh giá về nguồn gốc xuất hiện FOD đưa vào báo cáo đánh giá dữ liệu an toàn hàng không và gửi các đơn vị để có biện pháp kiểm soát phù hợp định kỳ hàng tháng; kiểm tra, sử dụng phương tiện xe quét, thảm quét, giàn hút nam châm để thu gom FOD, làm sạch vệ sinh môi trường khu bay hàng ngày…

Lãnh đạo sân bay Nội Bài thông tin, sau một năm triển khai thực hiện cam kết đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan, đặc biệt trong việc xây dựng văn hoá an toàn hàng không tạo thành 'nếp nhà' của ngôi nhà chung Nội Bài nơi mỗi cán bộ, công nhân viên làm việc đều xác định việc phát hiện FOD, tự tay thu gom FOD phát hiện được, báo cáo tự nguyện đầy đủ… trở thành thói quen hàng ngày/

Thời gian tới, các đơn vị cũng đã ký cam kết tiếp tục duy trì kiểm soát FOD và bổ sung thêm các giải pháp phù hợp theo từng thời kỳ nhằm hạn chế, xử lý triệt để các nguồn tạo FOD trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ tàu bay.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm soát, quản lý FOD, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế sự cố vụ việc liên quan đến an toàn khai thác, đặc biệt là các vụ việc có FOD liên quan đến lốp tàu bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng.