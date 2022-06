Nam Thế Giới – "chất lạ" mà quen, chỉ Genz mới hiểu

Xuất hiện ngay phần warm up của Đại nhạc hội "Thank you Vietnam by VinaPhone", 4 chàng trai của band nhạc Nam Thế Giới đã gây ấn tượng đặc biệt đối với các khán giả trẻ Thủ đô với những ca khúc tự sáng tác, hòa âm phối khí được trình diễn theo phong cách Shoegaze đầy mới lạ.

Sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ Hà Thành khởi động với chuỗi sự kiện "nóng hổi"

Mặc dù đã ra mắt được 2 năm (từ tháng 5/2020), đã trình diễn ở nhiều chương trình âm nhạc lớn dành cho giới trẻ Hà Thành nhưng đây là lần đầu tiên Nam Thế Giới xuất hiện trên một sân khấu hoành tráng và được đầu tư bài bản như vậy nên cũng gây áp lực không nhỏ đối với những chàng trai thuộc thế hệ Genz này. "Quả thực, khi được lựa chọn để biểu diễn tại Đại nhạc hội, chúng mình khá bất ngờ, bởi lẽ, chương trình tụ hội toàn những đàn anh, đàn chị vốn là thần tượng lớn của chúng mình như JustaTee, Erik, Vũ Cát Tường, Dalab, Phương Ly, DJ Tuấn Kruise,… Vừa vui sướng, tự hào nhưng cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ của khán giả, tắm trong bầu không khí nhiệt huyết của tuổi trẻ, giữa âm thanh và ánh sáng, bao nhiêu hồi hộp, lo lắng bỗng chút tan biến, chỉ còn lại sự đam mê với âm nhạc, cháy hết mình cùng với những ca khúc", Lưu Thanh Duy – thành viên band nhạc chia sẻ.



4 chàng trai của band nhạc Nam Thế Giới

Với 4 thành viên bao gồm Jimmy Doan (SN 2002), Nguyễn Đức Việt Trường (SN 2002), Lưu Thanh Duy (SN 2002) và Nguyễn Chí Tài (SN 2003), Nam Thế Giới không còn quá xa lạ với những tín đồ âm nhạc Hà Thành, là cái tên quen thuộc với những sân chơi dành cho giới trẻ như LP Club, Hanoi Rock City, GRAxHu, La Bdega,… Tháng 4 vừa qua, band cũng đã ra mắt album đầu tay mang tên "Giữa những bất an và mưu cầu hạnh phúc", mang âm hưởng từ màu sắc idie pop, indie rock và shoegaze. Trước đó là những đĩa đơn như "Cô gái tương lai" và EP "Của lời hứa dang dở" từ năm 2020 cũng đã ghi nhận được những đánh giá tốt từ khán giả lẫn giới chuyên môn.



Nam Thế Giới biểu diễn tại "Thank you Việt Nam"

Khi tìm hiểu thông tin về band nhạc trẻ này, Nam Thế Giới khiến không ít khán giả phải ngạc nhiên vì không chỉ "quẩy" hết mình trong âm nhạc, 4 chàng trai trẻ 200x này còn có thành tích học tập cực "tanh". Đều là học sinh Chuyên ngoại ngữ - Đại học Quốc gia, IELTS từ 8. trở lên, Nam Thế Giới chia sẻ, để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình, và trên hết là để chứng minh cho sự lựa chọn của mình là đúng đắn, tất cả các thành viên đều phải nỗ lực hết sức trên tất cả các "mặt trận", vừa để khẳng định với phụ huynh, vừa để "chốt" với những fan hâm mộ về "chất" Genz của chính mình. "Đam mê và sống hết mình với đam mê, tự tin thể hiện cá tính của bản thân, Nam Thế Giới chỉ là một thanh âm trong thế giới âm nhạc mà giới trẻ thuộc thế hệ Genz chúng mình đang tạo nên", đại diện nhóm Nguyễn Đức Việt Trường cho biết thêm.



Được biết, sau đại nhac hội "Thank you Vietnam by VinaPhone", trong tháng 7/2022 nhóm sẽ tham gia chuyến lưu diễn Rec Tour 31 ngày tại 17 địa danh, 40 địa điểm biểu diễn với hơn 60 nghệ sĩ tên tuổi âm nhạc cũng rất độc đáo từ khắp cả nước. "Rất cảm ơn chương trình vì đã tạo cơ hội cho những người trẻ như mình được thỏa sức đam mê và được trải nghiệm trên một sân khấu lớn như vậy", Nam Thế Giới bày tỏ.

Thấu hiểu và đồng hành cùng giới trẻ để tạo nên những sân chơi âm nhạc "chất lừ"

Là một nhà mạng luôn có sự thấu hiểu và đồng hành cùng giới trẻ cả nước, trong suốt những năm qua, VinaPhone đã liên tục đem đến những Đại nhạc hội với quy mô lớn, mang tầm quốc tế như Chuỗi sự kiện EDM by VinaPhone mang tầm vóc quốc tế giai đoạn từ năm 2016-2019 với sự hiện diện của các ngôi sao EDM hàng đầu như Armin Van Buuren (2018), Martin Garrix (2016), Hardwell (2017)… Chương trình nào cũng đem đến những trải nghiệm vô cùng ấn tượng với các tín đồ âm nhạc bởi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, sân khấu, âm thanh và ánh sáng cũng như sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu.

"Mong muốn được thực sự đồng hành cùng giới trẻ cả nước, VinaPhone không chỉ đem đến những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cho tất cả mọi người mà chúng tôi còn hi vọng có thể tạo nên những cơ hội mới để cho những người trẻ có thể tỏa sáng", đại diện nhà mạng cho biết.

Cũng theo đại diện VinaPhone, trong thời gian tới, cùng với việc lên kế hoạch tổ chức những sự kiện âm nhạc tầm cỡ, hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn những tài năng âm nhạc trẻ để biểu diễn trong những chương trình này cũng sẽ được tiến hành để có thể mang đến những màn trình diễn "chất lừ", mới lạ cho khán giả cả nước.