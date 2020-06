Sân Hà Tĩnh "vỡ", Trưởng ban điều hành V.League chia sẻ nguyên nhân gốc rễ!

Cuộc đọ sức giữa chủ nhà HL.Hà Tĩnh và đương kim vô địch V.League Hà Nội FC tối 12/6 đã bị gián đoạn hơn 15 phút do khán giả tràn xuống đường piste gây mất an ninh trật tự. Sau 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu được bù giờ tới 22 phút.

Khán giả trèo hàng rào tràn xuống đường piste sân Hà Tĩnh tối 12/6. Ảnh: Đức Trung

Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa 1-1. Hà Nội FC là những người có bàn vượt lên dẫn trước phút 67 do công Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Phút 86, Tuấn Hải đánh đầu giữ lại 1 điểm cho đội chủ sân Hà Tĩnh.

Liên quan tới sự cố "vỡ sân", sáng nay, Dân Việt đã đặt câu hỏi với ông Nguyễn Trọng Hoài – Trưởng ban điều hành V.League 2020, người trực tiếp có mặt trên sân Hà Tĩnh tối 12/6 và nhận được những chia sẻ thẳng thắn.

Ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng ban điều hành V.League 2020 khẳng định chắc chắn sân Hà Tĩnh sẽ phải nhận án phạt.

Ông Hoài nói: "Đầu tiên phải khẳng định rằng trước trận đấu với Hà Nội FC, Ban tổ chức sân Hà Tĩnh luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Vấn đề là họ không lường hết được sức nóng đến từ niềm đam mê của người hâm mộ, người dân quê hương đối với đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia như Hà Nội FC".

Theo ông Hoài, Ban tổ chức sân báo cáo chỉ phát hành ra 14 nghìn vé, trong khi sân Hà Tĩnh có sức chứa 20 nghìn chỗ:

"Chúng tôi không tính đến trường hợp vé giả. Điều cần rút kinh nghiệm là Ban tổ chức sân không dùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp mà lại dùng cán bộ công nhân viên chức trong ngành kiểm soát vé.

Vì vậy sẽ không tránh khỏi tình trạng cả nể, cho người thân quen không có vé vào sân.

Khi trận đấu đã diễn ra, nhiều người không có vé lại không được vào sân nên họ đã gây sức ép bên khán đài B khiến ban tổ chức bắt buuộc phải mở cửa.

Sân không còn chỗ ngồi nên đã xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường piste", Trưởng ban điều hành V.League Nguyễn Trọng Hoài bày tỏ.

Lối chơi chặt chẽ, đầy "máu lửa" đã giúp tân binh V.League HL.Hà Tĩnh cầm hòa đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng 4.

Trong cái rủi, ông Hoài bảo vẫn thấy cái may, đáng mừng khi khán giả Hà Tĩnh rất trật tự, không đập phá, nói năng quá khích và ngồi sát hàng rào.

"Hết hiệp 1, tôi đã yêu cầu bổ sung thêm 300 nhân viên an ninh, cộng với 500 nhân viên an ninh ban đầu là 800 người để lập hàng rào bảo đảm an ninh trật tự.

Khán giả cũng được đưa về phía sau 2 cầu gôn, khán đài C, D chứ không được ngồi ở đường piste sát hàng rào khán đài B. Nói chung, người dân chấp hành rất tốt", ông Hoài cho biết.

Chốt lại, Trưởng ban điều hành V.League Nguyễn Trọng Hoài nhấn mạnh:

"Có 3 vấn đề cần rút kinh nghiệm đối với Ban tổ chức sân Hà Tĩnh. Thứ 1 là việc phát hành vé. Thứ 2 là lực lượng kiểm soát vé và thứ 3 là lực lượng an ninh phải thực sự chuyên nghiệp.

Các sân khác đã quen và xử lý rất tốt vấn đề này nhưng đây là lần đầu tiên sân Hà Tĩnh đón lượng khán giả lớn như vậy và đã để xảy ra sự việc.

Sang đầu tuần, chúng tôi sẽ họp, xem lại băng hình, thu thập đầy đủ tư liệu và chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt đối với Ban tổ chức sân Hà Tĩnh".