Sản lượng bay nội địa qua Cảng HKQT Nội Bài vượt đỉnh cao 2019

Sản lượng bay nội địa phục hồi mạnh mẽ

Dự kiến ngày 3/5/2022, sản lượng vận chuyển nội địa tăng cao gần tương đương với ngày hôm nay, 29/4/2022. Nếu tính riêng sản lượng vận chuyển quốc nội, cao điểm 30/4,1/5 năm nay tương đương với năm 2021 (438 L/C và 78 ngàn khách); chính thức vượt qua đỉnh cao của đợt cao điểm 30/4 năm 2019 (355 L/C và 60,6 ngàn khách).

Sản lượng bay nội địa cao điểm 30.4 năm nay vượt đỉnh cao 2019

Nhiều khung giờ cao điểm trong ngày trước kỳ nghỉ lễ

Trong ngày 29/4 có tới 18 khung giờ cao điểm, cụ thể như sau: Đối với chặng nội địa đi, có tới 12 khung giờ cao điểm trải đều và liên tục từ 06h00 sáng tới 22h00 đêm với hơn 2 ngàn khách/giờ cao điểm. Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 29/4 cũng có tới 06 khung giờ cao điểm, tập trung vào khung giờ trưa (12h00 đến 13h00), chiều (17h00 đến 18h00) và buổi tối từ 19h00 đến 23h00, với hơn 2,5 ngàn khách/giờ cao điểm. Sản lượng khách nội địa chặng đi và chặng đến được ghi nhận cao tương đương nhau.

Sản lượng bay nội địa cao điểm 30.4 năm nay vượt đỉnh cao 2019

Hành khách cần lưu ý

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm cần lưu ý: Khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách T1; Khuyến khích làm thủ tục web check-in hoặc ki-ốt check-in; Nhanh chóng xếp hàng qua cửa soi chiếu an ninh ngay sau khi hoàn thành thủ tục check-in; Hạn chế người đưa tiễn; Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Cảng sẵn sàng phục vụ cao điểm



Cảng đã triển khai chuẩn bị sẵn sàng áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 01 từ ngày 28/4/2022 theo chỉ đạo của Cục HKVN; Đồng thời Cảng tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm; Thực hiện mở tối đa 22/22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 01 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; Triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông; Triển khai hạn chế các phương tiện xe ưu tiên, xe đưa đón CBCNV không đừng đỗ tại các vị trí trước Nhà ga hành khách T1, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.

Bên cạnh nỗ lực của tất cả các đơn vị trong dây chuyền phục vụ hàng không, Cảng HKQT Nội Bài luôn mong muốn nhận được sự thấu hiểu, hợp tác của hành khách để đảm bảo phục vụ an toàn tuyệt đối, hiệu quả mọi chuyến bay qua Cảng.