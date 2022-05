Sân Thiên Trường tạo ra cảnh tượng có “1-0-2”, cả Đông Nam Á phát sốt

Tối qua 7/5, U23 Thái Lan đối đầu với U23 Malaysia trong lượt trận đầu tiên bảng B SEA Games 31. Hai đội cống hiến cho khán giả trận cầu nhiều cảm xúc. Với việc một cầu thủ nhận thẻ đỏ rời sân trong hiệp 1, U23 Thái Lan đã để thua ngược 1-2 trước U23 Malaysia đầy nuối tiếc. Thất bại trong ngày ra quân, U23 Thái Lan tạm xếp cuối bảng B.

Dù vậy, tâm điểm của màn so tài này không đến từ màn trình diễn của 2 đội dưới sân mà đến từ khán đài. Giống như các trận đấu khác ở bảng B, cuộc chạm trán giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định). Gần 30.000 chỗ ngồi đều được lấp kín, tạo ra cảnh tượng có 1-0-2 tại SEA Games 31.

Sân Thiên Trường chật kín khán giả.

Cụ thể, 4 mặt khán đài của sân Thiên Trường đã không còn một chỗ trống nào, thậm chí, bên ngoài sân vẫn còn khá nhiều người muốn vào nhưng không thể. Một trong những lý do thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân là do BTC mở cửa tự do và trận đấu diễn ra vào cuối tuần.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, để có thể tạo ra hình ảnh đáng nể này, tình yêu dành cho bóng đá của người dân Nam Định thực sự rất lớn. Nên nhớ, đây không phải một trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, hơn nữa chỉ ở cấp độ U23 chứ không phải tuyển quốc gia.

Do đó, không khí lễ hội mà CĐV Nam Định tạo ra trên sân Thiên Trường đã gây ấn tượng mạnh. Cả Đông Nam Á, từ truyền thông cho đến người hâm mộ đều phát sốt và dành nhiều lời ngợi khen cho người dân Nam Định.

Sân Thiên Trường mở hội ngày U23 Thái Lan đấu U23 Malaysia.

Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV bày tỏ sự cảm kích trước hình ảnh đẹp tại chảo lưởng Thiên Trường.

"Cảm ơn những khán giả của Việt Nam. Bầu không khí ở SVĐ thật sự nóng như lửa. Tôi cảm giác như đang được thi đấu trên sân nhà của mình vậy", "Tôi nghĩ khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Họ tạo ra bầu không khí sôi động để tạo động lực cho cả hai đội mặc dù đội nhà không thi đấu".

CĐV Đông Nam Á cảm kích trước không khí lễ hội tại Thiên Trường.

"Cảm ơn những người hâm mộ Việt Nam! Cảm giác giống như đang chơi bóng tại SVĐ Bukit Jalil", "Những người hâm mộ Nam Định tại Việt Nam thật tuyệt vời. Cảm ơn vì đã tới đây để lấp đầy mọi khoảng trống"...