Tiết lộ lý do U23 Việt Nam mặc áo không tên ở SEA Games 31

Trong trận đấu khai màn tại SEA Games 31, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại U23 Indonesia với tỷ số đậm 3-0. Đây thực sự là màn trình diễn mãn nhãn của thầy trò HLV Park Hang-seo.



Ngoài chiến thắng mà đội bóng giành được, điều khiến người hâm mộ cảm thấy thắc mắc là việc các cầu thủ của chúng ta ra sân với trang phục chỉ có số chứ không in tên. Vậy đâu là lý do dẫn tới quyết định ấy?

U23 Việt Nam mặc áo không tên ở SEA Games 31.

Theo tiết lộ, quy định của môn bóng đá nam SEA Games ghi rõ, các đội bóng tham dự bắt buộc phải in số lên áo đấu nhưng tên có thể không cần. Sở dĩ, U23 Việt Nam không in tên là bởi trong trường hợp có một cầu thủ nào đó lên thay thế hoặc bổ sung cho đồng đội ở đội bóng vì Covid-19 sẽ không mất thêm thời gian để in lại tên trên số áo ấy.

Còn nhớ, tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào đầu năm 2022, do có quá nhiều cầu thủ ở đội bóng bị Covid-19 nên chúng ta liên tục phải bổ sung gấp những cái tên ở quê nhà sang Campuchia để “tiếp ứng” cho đội bóng.



Cũng bởi vì thế nên quá trình làm áo đấu đã diễn ra không thực sự chỉn chu. Thủ môn Trần Liêm Điều trong trận bán kết với U23 Đông Timor do đội bóng đã hết người nên buộc phải vào sân thi đấu với vai trò tiền đạo.

Lý do giải thích cho điều đó cũng đã được bật mí.

Chiếc áo mà anh mặc cũng bị in sai tên. Đó là một “lỗi” khá đáng tiếc nhưng dù sao cũng không làm vơi đi niềm vui thắng trận của U23 Việt Nam trong màn so tài đó.

Có lẽ cũng bởi vậy mà thầy Park không muốn in tên cầu thủ ở sau áo. Một lý do nhỏ nữa dẫn tới quyết định ấy là để khiến cho đối phương không thể nhớ được tên các ngôi sao của chúng ta, khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc nhận định.

Tại SEA Games 31, có những sự thay đổi như Nguyễn Tiến Linh mặc áo số 9 (khác với số 22 như mọi khi) Nguyễn Thanh Bình mặc áo số 4 (thay vì số 5) còn Nguyễn Văn Toản mặc áo số 18 (thay vì số 1).



Điều đó sẽ khiến cho những đối thủ của chúng ta phần nào bị “nhiễu” trong việc đánh giá từng cầu thủ ở đội bóng so với sự chuẩn bị trước đó.