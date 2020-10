Sản xuất ô tô tăng mạnh, dệt may vẫn gặp khó khăn cuối năm 2020

Cụ thể, theo số liệu Bộ Công Thương cung cấp, sản lượng sản xuất ô tô tháng 9 năm 2020 đạt 22,4 nghìn chiếc, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung sau 9 tháng năm 2020, sản lượng sản xuất ô tô ước đạt 160,7 nghìn chiếc, giảm khoảng 11,8% so với cùng kỳ.

Cũng theo nhận định từ phía bộ Công Thương, trước những động thái cam kết hỗ trợ cho ngành ô tô trong nước của Việt Nam, nhiều hãng ô tô (kể cả các hãng FDI) đang xem xét duy trì và mở rộng sản xuất.

Trước bối cảnh trên, giới chuyên môn dự báo, lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2020 có thể sụt giảm tuy nhiên chỉ khoảng từ 3-5% so với năm 2019. Trước đó, vào hồi tháng 5, sản xuất ô tô là một trong các ngành chủ lực có chiều hướng giảm sâu do tác động của Covid-19.

Sản lượng sản xuất ô tô tháng 9 năm 2020, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019

Trái với sự phục hồi của ô tô, hiện tại, ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, các doanh nghiệp dệt may vẫn chỉ có thể nhận đơn lẻ theo từng tuần. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp chưa có đơn hàng cuối năm

Theo đánh giá từ phía Bộ Công Thương cùng với du lịch, hàng không, dệt may, da giày là những nhóm ngành chịu thiệt hại trực tiếp lớn nhất dưới tác động của Covid-19.

Trong đó, với nhóm hàng dệt may, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 22,06 tỷ USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn.

"Tổng cầu dệt may thế giới năm 2020 sụt giảm mạnh. Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu dệt may thế giới là 775 tỷ USD, do Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ước tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2020 đạt 600 – 640 tỷ USD, giảm 15-20% so với 2019, thậm chí có thể giảm tới 25%", đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Theo thông lệ hàng năm, trong khoảng thời gian hiện tại, đa phần các doanh nghiệp đều có đơn hàng đến cuối năm và thậm chí nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid-19, nhu cầu may mặc chuyển dịch khi người tiêu dùng trên thế giới chỉ quan tâm đến đồ dùng thiết yếu và phòng chống dịch bệnh. Do đó, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí từng tuần.

"Thực tế, các mặt hàng truyền thống, thế mạnh của nhiều doanh nghiệp may Việt Nam là veston, sơ mi cao cấp hầu như chưa có đơn hàng cho quý cuối năm", Bộ Công Thương thông tin.

Về chỉ số sản xuất của ngành da giày, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 12,08 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dự báo của giới chuyên môn, trong khoảng thời gian cuối năm 2020, đầu ra của ngành da giày sẽ tiếp tục gặp khó. Nguyên nhân là do tình hình diễn biến dịch Covid – 19 vẫn phức tạp tại Mỹ và Châu Âu.

Từ ngày 1/8 Hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực mở ra cơ hội xuất khẩu lớn cho ngành da giày. Tuy nhiên, để có thể tận dụng cơ hội từ Hiệp định, nhiều doanh nghiệp trong ngành cần lên phương án như tái cơ cấu bộ máy, sẵn sàng về hạ tầng nhà xưởng, nguyên liệu nhằm đáp ứng theo các cam kết của Hiệp định.

Trước sự suy giảm sâu của nhiều ngành hàng, một nhóm khác là sản xuất nhóm hàng linh kiện, điện tử, thiết bị điện vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng.

Cụ thể theo số liệu của Bộ Công Thương, tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành tháng 9 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.