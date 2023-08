Sáng 1/9, phà Vàm Cống sẽ hoạt động trở lại sau hơn 4 năm tạm ngưng

7h sáng mai (1/9), phà Vàm Cống nối 2 bờ sông Hậu (An Giang) và Đồng Tháp sẽ chính thức hoạt động trở lại. Trong ảnh: Phà An Hòa đưa khách vượt sông Hậu từ huyện Chợ Mới qua bờ Long Xuyên, An Giang. Ảnh: CTV